Допомога вимушеним переселенцям: як оформити і куди звертатися

Кабінет міністрів підтримав 9 квітня продовження терміну оформлення документів для отримання грошової допомоги вимушеним переселенцям. Це кошти, які виплачує Україна людям, які покинули свій будинок через війну.

Щомісяця українці можуть отримувати по 2000 гривень на кожного дорослого і по 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Як оформити цю допомогу

Зареєструватися на отримання допомоги можна через "Дія" або в найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Гроші будуть виплачуватися щомісяця протягом воєнного стану і ще один місяць після закінчення. Отримувати ці кошти можна на банківську карту - при оформленні потрібно вказати номер рахунку в форматі IBAN.

Потрібно заповнити Заяву-прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження, відомості про зареєстроване місце проживання, адресу фактичного місця проживання та контактний номер телефону.

Також потрібно вказати номер поточного рахунку для зарахування коштів "єПідтримка" або номер банківського рахунку за стандартом IBAN для виплати допомоги, наявність статусу особи з інвалідністю та дані про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом з вами. Інформацію про дітей вказує тільки один батько.

Хто має право на отримання такої допомоги

Українці з окупованої території АР Крим та Севастополя

Українці з території активних бойових дій та ті, хто отримав довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Документи про призначення допомоги можуть також подати неповнолітні діти, які прибули без супроводу батьків.

Заява малолітнім дітям можуть оформити найближчі родичі (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, повнолітні брати та сестри, тітка, дядько, вітчим, мачуха).