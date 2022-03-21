RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як допомогти тваринам в закритих квартирах: всі доступні варіанти

Фото: Як врятувати тварину з закритої квартири (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Через військову агресію Росії проти України жителі багатьох міст змушені були покинути свої будинки та перебратися в більш безпечні місця.

Деякі розраховували повернутися через день-два і тому залишили домашніх тварин у замкненому житлі. Часом тварин залишали в паніці та поспіху.

Як допомогти таким тваринам, як їх нагодувати або витягнути з полону – розповіли в UAnimals.

"На жаль, часто у квартирах залишають своїх тварин, прирікаючи їх на повільну і хворобливу смерть. Але у нас є шанс врятувати тварин, які стали "в'язнями" в чотирьох стінах", - сказано в повідомленні.

Щоб залишити тварині їжу і корм, потрібно пробити вічко у дверях. Це можна зробити викруткою, шило, цвяхом, перфоратором і т. д.

Якщо є можливість зв'язатися з власником квартири, то варто це зробити. Це потрібно для отримання дозволу, щоб просвердлити дірку в стіні, щоб тварина могла дістатися до їжі або вийти. Їжу потрібно подрібнити, щоб вона могла пройти через вічко.

Обов'язково потрібно напоїти тварину. Воду можна заливати через трубочку, шланг від бойлера, систему від крапельниці або через шприц. Тварина точно злиже воду з підлоги.

У деяких випадках волонтери змушені вирізати у вхідних дверях або стіні невеликий отвір - щоб витягнути тварину. Потім цей отвір закривають, щоб уникнути мародерства.

Також можна звернутися в організацію ЗооПатруль за номером: +380635735663. Волонтери спеціалізуються на порятунку закритих тварин і навчені, що потрібно робити в таких ситуаціях.

Ще один канал для допомоги тваринам по всій Україні - з цієї посиланням. Тут можна отримати онлайн-консультацію ветеринара, знайти відкритий зоомагазин, допомогу.

Організація Kyiv Animal Rescue приймає виклики в тих випадках, коли для порятунку тварин потрібне спеціальне обладнання.

Волонтер Dogs Adopt Kyiv допомагають і шукають будинок для тварин, яких кинули. Аналогічна організація є у Львові -"Домівка врятованих тварин".

Прохання до тих, хто залишився в містах і бачить тварин на вулиці без нагляду – Не кидайте їх у біді.

Невідомо, чому вони опинилися на вулиці (господарі могли виїхати, тварини могли втекти в страху і багато інших). Постарайтеся таку тварину передати зооволонтерам або прихистити по можливості у себе.

Якщо тварина прибилася до вашого будинку - погодуйте, дайте води.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна допомогти тваринам в зоопарках Києва, Харкова, Миколаєва.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
животныепомощь