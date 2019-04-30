Поминальні дні: священики пояснили істинне значення "гробків"

Поминальні дні в Україні цього року традиційно відзначатимуть 7 травня, на дев'ятий день після Великодня. Хоча в різних регіонах ця дата має варіації. Що насправді повинні залишати в душах людей ці дні, пояснив настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці, Костянтин Мадзяновський, повідомляє ТСН.

Справа в тому, що для українців поминальні дні, які також називають "Проводи", "Гробки", а по-церковному "Радониця", дуже часто асоціюються з отруйними пластиковими квітами, обгортками цукерок на могилах і пияцтвом прямо на кладовищах. Костянтин Мадзяновський пояснив, що саме ці дні повинні залишати в людських душах.

Священик каже, що значення Радониці має полягати в тому, що люди приходять до померлих рідних і близьких людей, щоб розділити з ними радість Світлого Христового Воскресіння.

"Поминальних днів у році багато, але саме Радониця несе у своїй суті радісну подію, яка означає святкування Великодня з усіма атрибутами (крашанками та пасками), які приносяться на кладовище, - таким чином як би відбувається єднання церкви небесної і земної, адже у Бога немає мертвих, для нього усі живі", - говорить настоятель.

Також священик розповів, чому Радониця не завжди відзначається саме на 9-й день після Пасхи. За його словами, це пов'язано виключно з мирськими життєвими обставинами, адже, по-перше, люди, що працюють не завжди можуть відвідати могили близьких саме у вівторок, а по-друге, священики фізично не в змозі об'їхати всі кладовища в один день, а тому починають раніше - на вихідних, оскільки після 9-го дня можна.

Також цей день важливий тим, що до могил рідних родичі часто з'їжджаються з різних куточків країни, а іноді і світу. Це допомагає об'єднувати сім'ї і згадувати про своє коріння та витоки.

Якщо ж у когось не вийшло приїхати на кладовище в цей день, правильно буде на Радоницю відправитися в найближчий храм, залишити панахиду і постояти на службі.

Поминальні дні 2019 - значення проводів для українців (фото: pixabay.com)

Що стосується традиції вручати цукерки з печивом, пасочки та крашанки у поминальний день, то вона йде корінням у стародавні пожертви бідним, знедоленим землякам в пам'ять про покійних, щоб полегшити їх земні страждання. Справжній сенс таких пожертвувань не обмінятися солодощами, а наділити тих, хто потребує.

"Тому, якщо бачите людей, які збирають по кладовищу тільки що залишені харчі, не здумайте проганяти", - каже настоятель.

До речі, в деяких регіонах України побутує думка, що, коли приймаєш від когось на Проводи пасхальне яйце або паску за царство небесне, за кожну одиницю покладається відмолитися визначену кількість разів (зазвичай 40 раз). Але Мадзяновський говорить, що церква про це нічого не знає - це просто домисли.

Що стосується застілля на кладовищах і після них, то церква однозначно говорить, що алкоголь на цвинтарях - табу, але присутність накритих столів з їжею не забороняється. А "розгульні" поминки тягнуться ще з дохристиянських часів - це язичницька традиція.

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