Поминальні дні: коли йти на кладовище і чи можна це робити під час війни

Коли поминальні дні у 2022 році

На другий тиждень після свята Світлого Христового Воскресіння прийнято згадувати покійних рідних та близьких. У народі поминальні дні називають Проводами, Червоною Гіркою, Гробками. Церковна назва – Радониця або Батьківський день.

Залежно від традицій у різних регіонах, дати поминальних днів відрізняються.

Так, Червона Гірка або Фоміна неділя в народному календарі припадає на наступну неділю після Великодня. Цього року – 1 травня. Проводи відзначають у понеділок – 2 травня.

День поминання у церковній традиції завжди випадає на 9-й день після свята Великодня. 2022 року Радониця відзначається у вівторок - 3 травня.

Фото: Поминальні дні починаються через тиждень після Великодня (УНІАН)

Традиції поминальних днів

У ці дні прийнято приходити на цвинтар і залишати біля могил рідних шматочок освяченої паски, виликоднє яйце, запалену свічку.

Вважається, що слово "радониця" походить від слова "радість", що пов'язано зі світлим чудом воскресіння Сина Божого та перемоги життя над смертю.

Тому на Радоницю заборонено сумувати за близькими, що пішли, але від гучних розмов і сміху варто утриматися. Не рекомендується приносити на цвинтар алкоголь.

На Радоницю моляться за упокій душі людини. У храмах проходить поминальна служба, можна замовити панахиду за померлим.

Чи можна йти на цвинтар під час війни

Через активні бойові дії та небезпеку мінування у низці міст України заборонили відвідування кладовищ на поминальні дні і перед Великоднем, коли прийнято прибирати на могилах близьких.

У Чернігові закрили для відвідування центральний міський цвинтар "Яцеве" через велику кількість вибухонебезпечних предметів, що залишилися після відходу російських військ.

Через безперервні обстріли у Харкові заборонили прохід на цвинтарі №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, "Сосни", Польський меморіал.

У Сумах завершено обстеження цвинтарів на наявність мін. Відвідування дозволено, але людям радять не втрачати пильності та бути уважними. Також, за інформацією ОВА, до вихідних завершиться обстеження кладовищ по області.

Цвинтарі у Львові працюватимуть у поминальні дні без обмежень.

У Кременчуці можна буде потрапити на всі міські цвинтарі для прибирання могил і в поминальні дні.

У Рівному та Тернополі відкрито доступ на відвідування цвинтарів у період Великодня та поминальних днів.