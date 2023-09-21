Поминальные дни осенью 2023: даты родительских суббот по новому календарю

В Украине с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. А это значит, что даты большинства церковных праздников, памятных дат и дней ангела сместились на 13 дней. А вместе с ними изменятся также даты родительских дней - дней поминовения усопших родственников.
РБК Украина (проект Styler) рассказывает, как изменятся даты родительских суббот осенью 2023 года.
Это особые даты в церковном календаре, когда принято поминать усопших родственников. В такие дни обязательно заказывают службу в церкви или же пишут специальные записки, где указывают за кого из усопших родных нужно помолиться.
На поминальных службах ставят свечку в церкви за упокой души усопших. В церковь также приносят хлеб, крупы, муку, печенье и соль - для малоимущих.
Также в эти дни принято посещать кладбища после поминальной службы в церкви, наводить порядок на могилах и поминать в своих молитвах умерших.
Из более древних традиций: в поминальные дни нужно сделать доброе дело, подать милостыню нуждающимся и собрать небольшую поминальную трапезу.
Категорически нельзя в такие дни ругаться, употреблять бранные слова, устраивать шумные поминки по усопшим и вспоминать умерших со злостью или обидой.
Покровская суббота - 30 сентября
Дмитриевская родительская суббота - 21 октября
Кузьмина суббота - 28 октября
Михайловская суббота - 4 ноября
Родительская суббота перед Рождественским постом - 11 ноября
Мясопустная поминальная суббота, Вселенская родительская суббота - 18 февраля
Поминальная 2 суббота Великого поста - 11 марта
Поминальная 3 суббота Великого поста - 18 марта
Поминальная 4 суббота Великого поста - 25 марта
Радоница (Проводы) - 25 апреля
Троицкая суббота, Вселенская родительская суббота - 3 июня
Родительская суббота перед началом Петрова поста - 10 июня
Родительская суббота перед началом Успенского поста - 12 августа
Покровская суббота - 30 сентября
Дмитриевская родительская суббота - 21 октября
Кузьмина суббота - 28 октября
Михайловская суббота - 4 ноября
Родительская суббота перед началом Рождественского поста - 11 ноября
Кстати, ранее мы писали о том, когда по новому церковному календарю теперь будут отмечаться самые популярные дни ангела.
А еще рассказывали о том, когда в 2023 году будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы.