Одна вещь, которой женщинам больше всего не хватает в сексе

Возбуждение женщины и мужчины - это физиологически очень разные процессы. Если мужчина уже "готов" после наступления эрекции, то женщинам нужно больше времени, чтобы завестись как следует, прежде чем переходить к непосредственному половому акту. Именно поэтому женщинам так важна прелюдия, о которой мужчины часто забывают.

О важности этого процесса рассказала в Instagram психолог и сексолог Юлия Дамочкина.

Почему мужчины и женщины возбуждаются по-разному?

По словам психолога, если бы мужчинам для эрекции потребовалось долгое время, то род человеческий давно прекратил бы свое существование.

Наши предки занимались сексом хаотично. В частности, в течение дня женщина могла иметь несколько половых актов с разными мужчинами, а ее согласия тогда никто не спрашивал.

И хотя это было очень давно, такая физиология мужчин и женщин остается и работает по тем же законам.

"Возбуждение женщины кардинально отличается, потому что не связано с ее способностью выполнить репродуктивную функцию. Другими словами, женщина может забеременеть, выносить и родить ребенка ни разу не возбудившись", - утверждает Юлия.

В чем особенность женского возбуждения?

Чтобы секс был настоящим наслаждением и завершился ярким оргазмом, женщине нужно время, положительные чувства к партнеру и, что важно - расслабление.

Интересно, что возбуждение женщины прямо пропорционально ее расслаблению. Поэтому чем длиннее прелюдия, тем больше вероятность, что женщина получит оргазм.

"С этим можно спорить, считать женской прихотью, но такова физиология: чем больше стимулов получает нервная система женщины, тем сильнее нарастает возбуждение, пиком которого является оргазм", - напоминает психолог.

Так сколько времени нужно на предварительные ласки?

Психолог утверждает, что нежные ласки, шепот комплиментов на ушко, стимуляция эрогенных зон, легкий массаж, страстные поцелуи в течение 15-30 минут подарят вашей любимой самое яркое удовольствие в жизни.

"Считаете прелюдию выдумкой - получите раздраженную, обиженную, недовольную вами и жизнью женщину, которая будет постоянно придираться по пустякам", - подытожила Юлия Дамочкина.