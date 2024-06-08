Ошибка в макияже, которая "накинет" вам лишние 10 лет и заметно состарит

Главная ошибка в мейкапе

Профессионал макияжа поделилась одной типичной ошибкой многих людей, которая может "тянуть лицо вниз", вызывая эффект старения.

Визажист и инфлюэнсер Кейт Хьюз рассказала о том, как люди могут изменить возраст благодаря правильной технике макияжа.

Эксперт отмечает, что если вы красите брови, не делайте их конец слишком длинным, а оставляйте коротким, это придаст эффект молодости.

Говоря о длинных брови, она сказала, что они должны обрамлять лицо, но это должно быть естественно.

"Никогда не красьте брови очень ярко, это придаст лицу излишнего возраста", - посоветовала она.

Избегайте черного цвета бровей, делайте их натуральными (фото: freepik.com)

Советы для красивых бровей

Всегда старайтесь соответствовать естественному цвету бровей. Используйте мягкий карандаш и убедитесь, что он заточен. Также используйте щеточку, чтобы расчесать бровь вверх. Тушь для бровей также очень подходит, но перед нанесением обязательно протрите щеточку, когда она выходит из тюбика.

Чтобы немного поднять линию глаза, используйте косую щеточку для бровей и выберите темно-баклажановые или каштановые тени для век, а не черные, поскольку они более мягкие на зрелой коже.

Используйте щеточку вдоль линии роста ресниц и проведите ею вверх, чтобы создать иллюзию подъема.