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Умерла певица и актриса Мария Миколайчук - жена Ивана Миколайчука

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Среда 01 февраля 2023 13:02
Умерла певица и актриса Мария Миколайчук - жена Ивана Миколайчука Умерла Мария Мыколайчук, жена известного режиссера и актера (фото: facebook.com/oblrada.cv.ua)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская певица и актриса Мария Миколайчук скончалась на 81 году жизни. Она была женой легендарного актера, сценариста и кинорежиссера Ивана Миколайчука.

Об этом сообщили на странице Черновицкого областного совета в Facebook.

Биография Марии Миколайчук

Мария Евгеньевна Миколайчук (Карпюк) родилась 8 апреля 1941 года в селе Витиловка Кицманского района Черновицкой области. Окончила студию при Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской, где в последствии и работала актрисой.

В 1961 году начала петь в Украинском народном хоре имени Григория Веревки. Также Мария Мыколайчук была участницей фольклорного вокального трио "Золотые ключи" - вместе с Ниной Матвиенко и Валентиной Ковальской. В этом же составе они снимались в фильмах "Пропала грамота", "Девчачьи мечты", "Трио "Золотые ключи" и так далее.

Умерла певица и актриса Мария Миколайчук - жена Ивана МиколайчукаВ

Скриншот

1962 году стала женой Ивана Мыколайчука. В 1987 году овдовела - известный кинорежиссер и актер скончался в возрасте 46 лет от онкологии.

В 2005 году Мария Мыколайчук получила звание народной артистки Украины. В 2021 году сыграла в фильме Романа Балаяна "Мы есть. Мы рядом".

Умерла певица и актриса Мария Миколайчук - жена Ивана Миколайчука

Скриншот

Как сообщил племянник Ивана Миколайчука, Мария Евгеньевна долго болела и рано утром 1 февраля ее сердце перестало биться. Жена известного сценариста, кинорежиссера и актера Ивана Миколайчука скончалась на 81-м году жизни.

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