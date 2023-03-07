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Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 19:37
Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев Коллаж РБК-Украина: умерла из-за ранений молодая спикер ГСЧС в Днепре
Автор: Владимир Костырин

В больнице Киева умерла руководитель пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка из-за осложнений после ранений, полученных в результате обстрела российских оккупантов еще 10 апреля прошлого года.

Об этом 7 марта передали на Facebook-странице ГСЧС Украины.

Так, столичные врачи боролись за жизнь девушки 11 месяцев. К сожалению, ранения вызвали значительные осложнения, что привело к трагедии.

Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Евгения Дудка, спикер ГСЧС в Днепропетровской области (фото: facebook.com/dudka.ev)

"Скорбная весть коснулась нашей семьи спасателей. Сегодня, 7 марта, перестало биться сердце отважной молодой девушки, майора службы гражданской защиты, руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгении Дудки", - говорится в публикации.

Коллеги отмечают, что в этот трагический день ангельское войско стало сильнее.

"Верим, что теперь наша сестра будет оберегать своих коллег с небес. Горько скорбим от невосполнимой потери и разделяем эту боль с родными Жени", - пишут в ГСЧС.

Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцевУмерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцевУмерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Работница ГСЧС Евгения Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Евгения окончила Национальный университет гражданской защиты Украины, работала начальников отдела по связям со СМИ и работы с общественностью в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Ее муж Игорь Гетало - тоже спасатель.

Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцевУмерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Евгения Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Помимо Украины, Евгения также некоторое время проходила лечение в Германии в берлинской клинике. Тут девушка встретила начало 2023-го, и в своем Facebook поделилась подведенными итогами уходящего и загадала желания на приходящий год.

Ниже - скрин полной публикации спасательницы:

Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Фото: скрин поста Евгении Дудки (facebook.com/dudka.ev)

Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Евгения Дудка во время лечения в берлинской клинике (фото: facebook.com/dudka.ev)

Коллеги отзываются о Евгении как о сильной, молодой и талантливой девушке. В сети скорбят о кончине спасательницы, соболезнуют близким и родным.

  • Это не справедливо!!! Она не заслуживает обычного поста в хронике Facebook, это девочка - герой, она боролась целый год, скорблю, нет слов, это несправедливо
  • Вечная память. Она до последнего боролась за жизнь
  • Покойся с миром, наша девочка
  • Светлая вечная память
  • Искренние соболезнования родным и коллегам.
  • Тяжелая потеря... Слов не хватает...
  • Царство Небесное и вечная память украинской героине.

Умерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцевУмерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцевУмерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцевУмерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцевУмерла спикер ГСЧС в Днепре от ранений после обстрела: спасательница боролась за жизнь 11 месяцев

Евгения Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погибла Яна ("Яра") Рихлицкая - волонтер, военнослужащая и боевой медик 93 бригады "Холодный Яр". Она не дожила месяц до своего 30-летия.

Напомним, что в бою с оккупантами погиб Дмитрий Коцюбайло на псевдо "Да Винчи" - легендарный украинский воин и первый доброволец, которому присвоено звание Герой Украины прижизненно.

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