Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

У лікарні Києва померла керівниця прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка через ускладнення після поранень, отриманих внаслідок обстрілу російських окупантів ще 10 квітня минулого року.

Про це 7 березня передали на Facebook -сторінці ДСНС України.

Так, столичні лікарі боролися життя дівчини 11 місяців. На жаль, поранення викликали значні ускладнення, що спричинило трагедію.

Євгенія Дудка, речник ДСНС у Дніпропетровській області (фото: facebook.com/dudka.ev)

"Сумна звістка торкнулася нашої родини рятувальників. Сьогодні, 7 березня, перестало битися серце відважної молодої дівчини, майора служби цивільного захисту, керівниці пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Евгенії Дудки", - йдеться у публікації.

Колеги зазначають, що цього трагічного дня ангельське військо стало сильнішим.

"Віримо, що відтепер наша сестра оберігатиме своїх колег з небес. Гірко сумуємо від непоправної втрати і розділяємо цей біль із рідними Жені", - пишуть у ДСНС.

Працівниця ДСНС Євгенія Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Євгенія закінчила Національний університет цивільного захисту України, працювала начальників відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Її чоловік Ігор Гетало - теж рятувальник.

Євгенія Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Крім України, Євгенія також деякий час проходила лікування у Німеччині у берлінській клініці. Тут дівчина зустріла початок 2023-го, і у своєму Facebook поділилася підбитими підсумками минаючого та загадала бажання на прийдешній рік.

Нижче - скрін повної публікації рятівниці:

Фото: скрін посту Євгенії Дудки (facebook.com/dudka.ev)

Євгенія Дудка під час лікування у берлінській клініці (фото: facebook.com/dudka.ev)

Колеги відгукуються про Євгенію як про сильну, молоду та талановиту дівчину. У мережі сумують через смерть рятівниці, співчувають близьким та рідним.

Це не справедливо!!! Вона не заслуговує на звичайну посаду в хроніці Facebook, це дівчинка - герой, вона боролася цілий рік, сумую, немає слів, це несправедливо

Вічна пам'ять. Вона до останнього боролася за життя

Спочивай зі світом, наша дівчинка

Світла вічна пам'ять

Щирі співчуття рідним та колегам.

Тяжка втрата... Слів бракує...

Царство Небесне та вічна пам'ять українській героїні.

Євгенія Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)