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Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

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Вівторок 07 березня 2023 19:37
Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців Колаж РБК-Україна: померла через поранення молода спікерка ДСНС у Дніпрі
Автор: Володимир Костирін

У лікарні Києва померла керівниця прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка через ускладнення після поранень, отриманих внаслідок обстрілу російських окупантів ще 10 квітня минулого року.

Про це 7 березня передали на Facebook-сторінці ДСНС України.

Так, столичні лікарі боролися життя дівчини 11 місяців. На жаль, поранення викликали значні ускладнення, що спричинило трагедію.

Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

Євгенія Дудка, речник ДСНС у Дніпропетровській області (фото: facebook.com/dudka.ev)

"Сумна звістка торкнулася нашої родини рятувальників. Сьогодні, 7 березня, перестало битися серце відважної молодої дівчини, майора служби цивільного захисту, керівниці пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Евгенії Дудки", - йдеться у публікації.

Колеги зазначають, що цього трагічного дня ангельське військо стало сильнішим.

"Віримо, що відтепер наша сестра оберігатиме своїх колег з небес. Гірко сумуємо від непоправної втрати і розділяємо цей біль із рідними Жені", - пишуть у ДСНС.

Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяцівПомерла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяцівПомерла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

Працівниця ДСНС Євгенія Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Євгенія закінчила Національний університет цивільного захисту України, працювала начальників відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Її чоловік Ігор Гетало - теж рятувальник.

Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяцівПомерла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

Євгенія Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Крім України, Євгенія також деякий час проходила лікування у Німеччині у берлінській клініці. Тут дівчина зустріла початок 2023-го, і у своєму Facebook поділилася підбитими підсумками минаючого та загадала бажання на прийдешній рік.

Нижче - скрін повної публікації рятівниці:

Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

Фото: скрін посту Євгенії Дудки (facebook.com/dudka.ev)

Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

Євгенія Дудка під час лікування у берлінській клініці (фото: facebook.com/dudka.ev)

Колеги відгукуються про Євгенію як про сильну, молоду та талановиту дівчину. У мережі сумують через смерть рятівниці, співчувають близьким та рідним.

  • Це не справедливо!!! Вона не заслуговує на звичайну посаду в хроніці Facebook, це дівчинка - герой, вона боролася цілий рік, сумую, немає слів, це несправедливо
  • Вічна пам'ять. Вона до останнього боролася за життя
  • Спочивай зі світом, наша дівчинка
  • Світла вічна пам'ять
  • Щирі співчуття рідним та колегам.
  • Тяжка втрата... Слів бракує...
  • Царство Небесне та вічна пам'ять українській героїні.

Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяцівПомерла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяцівПомерла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяцівПомерла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяцівПомерла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

Євгенія Дудка (фото: facebook.com/dudka.ev)

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинула Яна ("Яра") Рихлицька - волонтер, військовослужбовець та бойова медикиня 93 бригади "Холодний Яр". Вона не дожила місяць до свого 30-річчя.

Нагадаємо, що в бою з окупантами загинув Дмитро Коцюбайло на псевдо "Да Вінчі" - легендарний український воїн та перший доброволець, якому надано звання Герой України прижиттєво.

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