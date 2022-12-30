Умерла главная бунтарка в стиле моды - Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд умерла в Лондоне 29 декабря в возрасте 81 года. Известнейшая британская модельер основала стиль панк в мире моды, и навсегда останется в истории. Она прожила долгую и удивительную жизнь.
В материале Styler читайте, чем прославилась и запомнится нам Вивьен Вествуд.
Как умерла модельер
О смерти дизайнера сообщили в модном доме Weswood. Отмечается, что госпожа Вествуд "мирно скончалась в окружении своей семьи" в Лондоне. Причины смерти и какие-либо подробности не сообщаются.
Чем известна Вивьен Вествуд
Британка начала заниматься дизайном еще в 1970 году.
В 1971 вместе с модельером и музыкантом Малькольмом Маклареном открыла магазин одежды Let It Rock.
С Маклареном, который был ее гражданским мужем, она открыла магазин байкерской и панковской одежды и разработала стиль для музыкантов из группы Sex Pistols.
Вивьен Вествуд в молодости (фото: wikipedia.org)
Свой собственный бренд одежды Vivienne Westwood она создала в 1981 году. Дизайнера называли хулиганкой, бунтаркой, при этом ее коллекции раскупались молниеносно.
В 1990-х госпожа Вествуд стала второй женщиной-модельером Великобритании после Мэри Куант, представившей свои коллекции в Париже.
Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Именно ей приписывают популяризацию образа со рваными джинсами и косухами.
Вивьен Вествуд была известной активисткой (фото: twitter.com/FollowWestwood)
За ее вклад в культуру она получила рыцарский орден Британской империи. По данным на 2021 год, состояние дизайнера превышало 50 млн долларов США.
В начале 2000-х Вивьен Вествуд стала заниматься активизмом, что отразилось и на ее работах. Основной темой ее коллекций стали проблемы экологии и климатических изменений.
Вивьен Вествуд умерла на 82 году жизни (фото: vogue.com)
По всему миру открыто более 500 магазинов Vivienne Westwood.
Как мы ранее писали, умер король футбола - легендарный Пеле.