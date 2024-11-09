Умер звезда фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения"

В 69 лет ушел из жизни американский актер Тони Тодд, сыгравший в фильмах "Пункт назначения", "Кэндимен", "Ночь ужасных мертвецов" и других. Его не стало еще 6 ноября, однако представитель звезды подтвердил эту информацию только сейчас.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People .

Тони Тодд умер

Причина смерти на данный момент не уточняется, но известно, что актер провел последние минуты в собственном доме, расположенном в Калифорнии, США.

Тем временем американская актриса Вирджиния Мэдсен уже прокомментировала трагическое известие в своем блоге в соцсетях. Они вместе, как известно, играли в ленте "Кэндимен".

"Поистине поэтический человек. Голос, от которого можно было легко потерять сознание. Благодаря Бернарду Роузу мы действительно создали готический роман. Вот почему фильм живет. Нежная душа с глубоким знанием искусства.

Ему нравились поклонники, и он никогда не стеснялся, когда фаны подходили к нему, чтобы сфотографироваться. Редкий актер, позволявший себе быть открытым ко вниманию публики", - отметила Мэдсен в публикации и поделилась архивным черно-белым снимком.

Вирджиния Мэдсен почтила память актера (фото: instagram.com/virginiamadsen)

Что известно о Тони Тодде

Будущая звезда родился 4 декабря 1954 года в Вашингтоне. Впервые он снялся в кино еще в 1986 году в фильме "Сновидения". Позже Тони появился в фильме "Взвод", который затем получил самую престижную кинопремию - "Оскар".

В своих интервью Тод заявлял, что стать на творческий актерский путь его вдохновила тетя Клара Эллистон. Кроме того, актер отмечал, что с детства увлекался чтением.

У знаменитости осталось двое детей: дочь Ариана и сын Алекс.

Актеру было 69 лет (фото: instagram.com/tonytoddofficial)

К слову, среди других киноработ Тони - также ленты "Ворона" (1994), "Скала" (1996), "Властелин желаний" (1997), "Топор минотавра" (2006), "Человек Земли" (2007), "Франкенштейн" " (2015), "Дом смерти" (2017), "Адский фестиваль" (2018).

Также на телевидении Тони играл Керна в лентах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Звездный путь: Глубокий космос 9". А еще он появлялся в сериале "Крик", выходившем в 2019 году на MTV.

Кроме актерства, звезда также занимался озвучиванием фильмов. Он стал голосом Павших в ленте "Трансформеры. Помства Павших", Дарксайда во вселенной анимационных фильмов DC и Венома в видеоигре "Marvel Spider-Man 2".