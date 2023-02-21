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Умер основатель известной украинской рок-группы: что известно (фото)

Любомир Футорский (фото: facebook.com/lyubomir.futorskiy)
Автор: Юлия Гаюк

Один из основателей известной украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский ушел из жизни. Любомиру был 51 год.

О его смерти сообщила генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова на своей странице в Facebook.

Что известно о Любомире Футорском

"Этот день продолжает быть ужасным на потери - перестало биться сердце Любомира Футорского… Твой голос в этом "Поцілунку" (песня - ред.) навсегда останется с нами. Почивай в Боге, братец. Удачного тебе перехода", - пишет Ольга Попова.

Лидер группы "Плач Єремії" Тарас Чубай написал в своем Facebook, что Футорский был автором лучших композиций "Мертвого півня".

"Светлая Память и Царство Небесное.. Шок и печаль..", - написал он.

Любомир Футорский скончался (фото: facebook.com/lyubomir.futorskiy)

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 во Львове. Он учился на физическом факультете, где и основалась группа "Мертвий півень". Сначала музыканты играли во львовских кафе, а позже принимал участие в фестивалях "Вивих" во Львове и "Червона Рута" в Запорожье.

Интересно, что незадолго после создания группы Футорский вышел из его состава и основал проект "Місто Мемфіс". Но, несмотря на это, он продолжал время от времени участвовать в записях и концертах группы.

В 2011 году "Мертвий півень" прекратил свое существование. Другой его основатель, двоюродный брат Любомира, Мисько Барбара умер в 2021 году.

После приостановки музыкальной карьеры Любомир Футорский начал вести свой блог, в котором касался острых социальных и политических тем. Последний пост в его социальных сетях появился 27 января.

Детали личной жизни музыканта неизвестны. У него было три внука: две девочки и мальчик. Так же и причина его смерти пока не разглашается.

Музыкант со своими внучками (фото: facebook.com/lyubomir.futorskiy)

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