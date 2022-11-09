Умер Юрий Кармазин, яркий политик и судья, "отец" Уголовного Кодекса Украины

Причина кончины Юрия Анатольевича в настоящее время не уточняется.

"Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P." - говорится в публикации.

Экс-политик - был народным депутатом ІІ, ІІІ, IV и VI созывов - после завершения политической карьеры долгое время работал в Одессе, был прокурором Приморского района, а также работал судьей Одесского областного суда.

Был заслуженным юристом Украины (1996 г.), государственным советником юстиции 3 класса, считается "отцом" Уголовного Кодекса Украины.

Юрий Кармазин (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)

Уроженец Звенигородки Черкасской области Юрий Кармазин в разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина - Народная самооборона". Был советником президента при Викторе Ющенко (июль - август 2007 года).

До этого, с мая 1999 года Юрий Анатольевич был председателем "Партии защитников Отечества", с июля 2001 года - сопредседателем Народно-патриотического объединения "За Украину".

Юрий Кармазин (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)

На выборах в Верховную Раду в 2012 году Кармазин участия не принимал, так как Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

В мае 2018 года Юрий Кармазин был избран так называемым гетманом козачества всей Украины. До него гетманскую булаву вручали Виктору Ющенко.

Видео: Юрий Кармазин в 2018 году стал "гетманом"

Юрий Кармазин стал "гетманом" в 2018 году (фото: скриншот с видео)

У него осталась жена и две дочери 1982 и 1998 годов рождения.

Юрий Кармазин (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)