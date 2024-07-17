RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умер известный украинский актер: ему было всего 24 года

Дарьюш Эслами (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 24 лет умер известный украинский актер Дарьюш Эслами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу "Театра на Подоле", где артист работал.

Дарьюш Эслами умер

Что стало причиной смерти молодого артиста - пока неизвестно. Однако в театре сообщают, что у актера остановилось сердце.

"Сегодня (16 июля - прим. ред.) остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Дарьюш Эслами (фото: instagram.com/dariusheslami)

Мама Дарьюша, Глафира Витальевна, подтвердила потерю казнь сына. Женщина призналась, что теперь не знает, как без него жить.

Также она сказала, что артист действительно имел проблемы с сердцем.

"Не могла насмотреться на тебя, не могла вдохновляться тобой, постоянный "дефицит тебя" чувствовала, боялась вслух и публично тобой гордиться, чтобы не "спугнуть", как я была счастлива твоим успехам и победам...", - написала она под публикацией.

"Я горжусь тобой, моя самая большая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такое больное, я не знаю...Как нам теперь жить без тебя!", - добавила она.

Краткая биография Дарьюша Эслами

Дарьюш - украинский актер, учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Дарьюш Эслами (фото: instagram.com/dariusheslami)

Он работал в "Театре на Подоле", где исполнил роли в таких спектаклях, как "Незнакомка", "Сон летней ночи", "Комедианты" и "Уважаемые сумасшедшие".

В дополнение к театральной деятельности артист снялся в нескольких кинофильмах, например, в сериале "Слуга Народа".

Читайте РБК-Украина в Google News
АктерыЗвёзды