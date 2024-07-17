Умер известный украинский актер: ему было всего 24 года

В возрасте 24 лет умер известный украинский актер Дарьюш Эслами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу "Театра на Подоле", где артист работал.
Что стало причиной смерти молодого артиста - пока неизвестно. Однако в театре сообщают, что у актера остановилось сердце.
"Сегодня (16 июля - прим. ред.) остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Дарьюш Эслами (фото: instagram.com/dariusheslami)
Мама Дарьюша, Глафира Витальевна, подтвердила потерю казнь сына. Женщина призналась, что теперь не знает, как без него жить.
Также она сказала, что артист действительно имел проблемы с сердцем.
"Не могла насмотреться на тебя, не могла вдохновляться тобой, постоянный "дефицит тебя" чувствовала, боялась вслух и публично тобой гордиться, чтобы не "спугнуть", как я была счастлива твоим успехам и победам...", - написала она под публикацией.
"Я горжусь тобой, моя самая большая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такое больное, я не знаю...Как нам теперь жить без тебя!", - добавила она.
Дарьюш - украинский актер, учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Дарьюш Эслами (фото: instagram.com/dariusheslami)
Он работал в "Театре на Подоле", где исполнил роли в таких спектаклях, как "Незнакомка", "Сон летней ночи", "Комедианты" и "Уважаемые сумасшедшие".
В дополнение к театральной деятельности артист снялся в нескольких кинофильмах, например, в сериале "Слуга Народа".
Недавно мы писали, что умерла Шеннен Догерти - звезда сериала "Все женщины - ведьмы".
Также узнайте, как актриса выглядела перед смертью.