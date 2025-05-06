Умер выдающийся украинский писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

"Сегодня, 6 мая, в шесть утра отошел в лучшие миры мой папа, Валерий Александрович Шевчук. О нем можно много писать как о выдающемся писателе, но для меня он прежде всего был просто папой", - говорится в никрологе. Валерий Шевчук (фото: facebook.com/myroslava.andrushchenko)

Еще в январе 2024 года стало известно, что из-за обострения сахарного диабета Шевчук нуждался в срочном медицинском вмешательстве.

Дочь Валерия Юлиана сообщила в соцсетях, что ее отец ушел из жизни в реанимации больницы "Феофания", где в последнее время находился в крайне тяжелом состоянии.

Информация о дате и времени прощания с писателем будет обнародована позже.

Краткая биография Валерия Шевчука

Валерий Шевчук - один из самых ярких представителей украинского шестидесятничества, известный как тонкий знаток человеческой души, исследователь барочной литературы и автор глубоких, часто готических прозаических произведений.

Его перу принадлежат и десятки литературоведческих и публицистических работ, и блестящие интерпретации произведений древней украинской словесности.

Родился он 20 августа 1939 года в Житомире. Его старший брат - писатель и новеллист Анатолий Шевчук - также был частью поколения шестидесятников, и ушел из жизни в 2015 году. Валерий Шевчук (фото: facebook.com/Julianna.kyiv)

При жизни Валерий Шевчук оставил большое культурное наследие: около полутысячи научных и публицистических текстов, переводы произведений с древнего украинского языка на современный, а также художественные тексты, которые уже давно стали классикой.

Его романы "На поле смиренном" и "Мысленное дерево", исследования "Познанный и непознанный Сфинкс. Григорий Сковорода современными глазами", "Казацкое государство как идея..." (в двух томах) и другие работы открывают для читателя глубины украинской мысли, философии, истории и культуры.

Он также был составителем таких изданий, как "Песни Купидона" - сборника старинной любовной лирики XVI-XIX веков, и "Летописи Самойла Величко", которая публиковалась в журнале "Киев" в конце 1980-х.

Его вклад в литературу был высоко оценен: он - лауреат Шевченковской премии за роман "Три листка за окном", получил премию фонда Антоновичей и звание почетного профессора Киево-Могилянской академии.