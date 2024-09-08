Умер Александр Масляков

Причина смерти Александра Маслякова

О смерти Маслякова-старшего, которого многие знали как бессменного ведущего разных лиг КВН, первыми сообщили на странице Клуба в Instagram.

Предварительно, пропагандиста не стало из-за онкологии легких.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", - говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле 2024 года российские медиа писали о том, что Масляков окончательно отошел от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли после перенесенного COVID-19 еще в 2022-м.

"Масляков находится под наблюдением врачей, однако в последнее время он стал чаще жаловаться на самочувствие", - писали росСМИ.

Александр Масляков (фото: РосСМИ )

Впрочем, Масляков перестал вести игры Высшей лиги КВН еще осенью 2022-го.

Однако полтора года "веселые и находчивые" продюсеры рассчитывали, что Васильевич все же поправится и снова будет лицом клуба.

Биография Маслякова

Александр Масляков-старший родился в ноябре 1941 года в Екатеринбурге в семье военного летчика.

В 1960-м он поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, планируя стать инженером-железнодорожником.

Однако уже в 1964 году он случайно попал на ТВ. Несколькими годами ранее несколько бывших создателей передачи “Вечер веселых вопросов” выпустили новую телепередачу - КВН. Когда первый ведущий Альберт Аксельрод покинул программу, его заменил Масляков.

Александр Масляков (фото: РосСМИ )

Интересно, что позже Масляков единолично зарегистрировал 5 товарных знаков, связанных с КВН, чем, по сути, "кинул" своих институтских друзей - Альберта Аксельрода, Михаила Яковлева и Сергея Муратова, которые были сооснователями КВН и привели его на телевидение.

Александр Масляков (фото: wikipedia.org)

Помимо КВН Масляков вел также такие программы, как "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Песня года", "Веселые ребята" и другие.

В 1972 году из-за закрытия телевизионного КВН он покинул ТВ. Вскоре был привлечен к уголовной ответственности и якобы осужден за валютные махинации.

С 1986-го Масляков был бессменным ведущим всех больших турниров и лиг Клуба веселых и находчивых (в том числе - "Высшей Украинской Лиги" и "Кубка Президента Украины").

Александр Масляков (фото: KVN.ru)

Последний раз за тумбу ведущего Васильевич становился в 2022 году - он провел третью игру 1/8 финала и вторую игру 1/4 финала Высшей лиги.

Последний эфир Высшей лиги с Масляковым в качестве ведущего записали в сентябре, а показали в ноябре 2022 года.

Масляков являлся близким другом российского тирана Путина: был членом “Народного штаба" хозяина Кремля, его доверенным лицом на выборах 2018 и 2024 годов.

Александр Масляков и Путин (фото: wikipedia.org)

С августа 2017 года имя главного КВНщика находится в базе сайта "Миротворец", так как он неоднократно незаконно посещал оккупированный Крым, а позже официально признал лигу КВН из так называемой "ДНР".

Вместе с тем, в 2006 году из рук президента Украины Виктора Ющенко Масляков получил орден "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в развитие культурных связей между Украиной и Российской Федерацией, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Александр Масляков (фото: wikipedia.org)