Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область: погиб мужчина
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По данным Прокудина, в результате сегодняшних обстрелов в Антоновке Херсонской области погиб 50-летний мужчина.
"Детали его гибели устанавливаются. Искренние соболезнования семье умершего", - сообщил глава ОВА.
Обстрелы Херсонской области
После того, как украинские военные освободили правый берег Херсонской области, оккупанты ежедневно обстреливают регион. Они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Только сегодня российские оккупанты уже несколько раз обстреляли Херсонскую область.
В частности, среди них Херсон и Берислав. Из-за обстрела областного центра пострадали три человека, а Берислава - один человек.
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