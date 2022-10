Умер легендарный Джерри Ли Льюис, пионер рок-н-ролла и скандальный "Убийца" (видео, фото)

Об этом 28 октября передает The New York Times .

Скорбную весть о смерти легендарного рокабилли-исполнителя сообщил его публицист Зак Фарнум.

Причина кончины не была названа, однако известно, что у Льюиса уже некоторое время были проблемы со здоровьем.

Так, в 2019 году звезда перенес серьезный инсульт, из-за которого не мог играть на пианино. Однако год спустя он записал альбом госпел-песен в Нэшвилле и во время записи обнаружил, что его правая рука начала двигаться. Данный альбом пока еще не вышел.

Джерри Ли Льюис выступает в Credicard Hall в бразильском Сан-Паулу в в 2009 году (фото: Silvio Tanaka)

Музыкальная карьера

Артист впервые заявил о себе миру рок-н-ролла во второй половине 50-х прошлого века, когда музыканту было чуть более 20 лет.

Льюис во время выступления в Нью-Йорке в 1958 году (фото Getty Images)

Сначала Джерри Ли Льюис представлялся для широкой аудитории как кантри-певец, но его манера исполнения и поведение на сцене сочетали энергичное рокабилли, мощное фортепиано в стиле буги-вуги - характерная игра, когда левая рука настойчиво бьет по клавишам, а правая исполняет плавные глиссандо, причем нередко стоя, отбросив стул от инструмента - и блюзовый вокал с элементами кантри.

Все это помогло определить звучание рок-н-ролла в таких хитах, как "Whole Lotta Shakin' Goin' On" и "Great Balls of Fire".

Видео: Джерри Ли Льюис исполняет "Whole Lotta Shakin' Goin' On" в 1957 году

Видео: Джерри Ли Льюис представил свой хит "Great Balls of Fire" на шоу в 1958 году

Кстати, перед тем, как сконцентрироваться на музыкальной карьере, Льюис изучал богословие в библейском колледже в Техасе, и готовился стать проповедником. Но однажды во время церковной службы он проинтерпретировал в стиле буги духовный гимн My God Is Real, за что и был изгнан.

Джерри Ли Льюис на концерте в 1977 году (фото: Klaus Hiltscher / flickr.com)

Джерри Ли Льюис выступает в 1989 году на вечеринке (фото: Todd Lillard / Associated Press)

Скандал из-за брака и закат славы

Когда Льюис уже получил широкую известность и музыкальное признание, а в 1958 году его третий хит "Breathless" поднялся до № 2 национального чарта, он отправился в триумфальное турне по Великобритании.

Джерри Ли Льюис (архивное фото Getty Images)

И вот там репортеры обнаружили, что молодая девушка, путешествующая со звездой рок-н-ролла, Майра Гейл Браун, была его 13-летней невестой и его двоюродной сестрой. Что, в добавок, не мешало мистеру Льюису оставаться в браке со своей второй женой.

Разоблачения вызвали скандал по обе стороны Атлантики, и Льюис прервал свое турне и вернулся в Штаты. Там он быстро обнаружил, что его карьера рок-звезды подошла к концу, последующие записи проваливались по продажам, и многие радиостанции отказались включать в эфир его музыку.

Видео: Джерри Ли Льюис исполняет "Another Place, Another Time"

После Джерри Ли Льюис был вынужден выступать в небольших клубах за несколько сотен долларов за ночь. Тогда музыкант нашел искупление в музыке кантри, но иногда признавался в интервью, что тоскует по временам старого рок-н-ролла.

Видео: Джерри Ли Льюис на концерте "Легенды рок-н-ролла"

Льюис выступает в Нью-Йорке в 2010 году (фото: nytimes.com)