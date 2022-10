Помер легендарний Джеррі Лі Льюїс, піонер рок-н-ролу і скандальний "Вбивця" (відео, фото)

Про це 28 жовтня передає The New York Times .

Жалобну звістку про смерть легендарного рокабіллі-виконавця повідомив його публіцист Зак Фарнум.

Причину смерті не було названо, проте відомо, що у Льюїса вже деякий час були проблеми зі здоров'ям.

Так, у 2019 році зірка перенесла серйозний інсульт, через який не міг грати на піаніно. Однак через рік він записав альбом госпел-пісень у Нешвіллі і під час запису виявив, що його права рука почала рухатися. Цей альбом поки що не вийшов.

Джеррі Лі Льюїс виступає в Credicard Hall у бразильському Сан-Паулу в 2009 році (фото: Silvio Tanaka)

Музична кар'єра

Артист вперше заявив про себе світові рок-н-ролу в другій половині 50-х років минулого століття, коли музикантові було трохи більше 20 років.

Льюїс під час виступу в Нью-Йорку 1958 року (фото Getty Images)

Спочатку Джеррі Лі Льюїс представлявся для широкої аудиторії як кантрі-співак, але його манера виконання і поведінка на сцені поєднували енергійне рокабіллі, потужне фортепіано в стилі бугі-вугі - характерна гра, коли ліва рука наполегливо б'є по клавішах, а права причому нерідко стоячи, відкинувши стілець від інструмента – і блюзовий вокал з елементами кантрі.

Все це допомогло визначити звучання рок-н-ролу в таких хітах, як "Whole Lotta Shakin' Goin' On" та "Great Balls of Fire".

Відео: Джеррі Лі Льюїс виконує "Whole Lotta Shakin' Goin' On" у 1957 році

Відео: Джеррі Лі Льюїс представив свій хіт "Great Balls of Fire" на шоу в 1958 році

До речі, перед тим, як сконцентруватися на музичній кар'єрі, Льюїс вивчав богослов'я в біблійному коледжі в Техасі і готувався стати проповідником. Але одного разу під час церковної служби він проінтерпретував у стилі буги духовний гімн My God Is Real, за що його вигнали.

Джеррі Лі Льюїс на концерті 1977 року (фото: Klaus Hiltscher / flickr.com)

Джеррі Лі Льюїс виступає у 1989 році на вечірці (фото: Todd Lillard / Associated Press)

Скандал через шлюб та захід слави

Коли Льюїс вже здобув широку популярність і музичне визнання, а в 1958 році його третій хіт "Breathless" піднявся до № 2 національного чарту, він вирушив у тріумфальне турне Великобританією.

Джеррі Лі Льюїс (архівне фото Getty Images)

І ось там репортери виявили, що молода дівчина, яка подорожує із зіркою рок-н-ролу, Майра Гейл Браун, була його 13-річною нареченою та його двоюрідною сестрою. Що, на додаток, не заважало містеру Льюїсу залишатися в шлюбі зі своєю другою дружиною.

Викриття викликали скандал з обох боків Атлантики, і Льюїс перервав своє турне і повернувся до Штатів. Там він швидко виявив, що його кар'єра рок-зірки добігла кінця, наступні записи провалювалися з продажу, і багато радіостанцій відмовилися включати в ефір його музику.

Відео: Джеррі Лі Льюїс виконує "Another Place, Another Time"

Після Джеррі Лі Льюїс був змушений виступати у невеликих клубах за кілька сотень доларів за ніч. Тоді музикант знайшов спокуту в музиці кантрі, але іноді зізнавався в інтерв'ю, що журиться часом старого рок-н-ролу.

Відео: Джеррі Лі Льюїс на концерті "Легенди рок-н-ролу"

Льюїс виступає у Нью-Йорку у 2010 році (фото: nytimes.com)