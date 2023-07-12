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Умер культовый писатель Милан Кундера

Фото: Милан Кундера умер в возрасте 94 лет (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Известный писатель Милан Кундера умер 12 июля в Париже. Ему было 94 года.

О смерти автора известного романа "Невыносимая легкость бытия" сообщает чешское издание Novinky.cz.

Биография Милана Кундеры

Милан Кундера родился в 1929 году в чешском городе Брно. Его отцом был пианист, музыковед и музыкальный педагог Людвик Кундера, ректор JAMU. Несомненно, именно поэтому молодой Милан научился играть на фортепиано, и музыка занимала свое место не только в его жизни, но и в его творчестве. Двоюродным братом был поэт и переводчик Людвик Кундера.

Первую книгу он опубликовал в 1953 году. В 1971 году вышел роман "Вальс на прощание", переведенный на многие языки.

В 70-х годах Кундера уехал из Чехословакии во Францию. В 1982 году президент Франции Франсуа Миттеран предоставил писателю французское гражданство. В 2019 году ему вернули гражданство Чехии. Не сказалось и то, что он писал свои романы на французском языке с восьмидесятых годов.

Милан Кундера умер (фото: flickr сom Milan_Kundera)

В 1984 году на французском языке вышел один из самых известных его романов - "Невыносимая легкость бытия".

В 1990 году появился еще один философский роман "Бессмертие" и короткие романы, написанные на французском языке, "Неспешность" (1993), "Подлинность" (1998), "Неведение" (2000).

По книгам Кундеры сняты фильмы и поставлено несколько пьес, его книги были удостоены многих литературных премий, как "Иерусалимская премия", Государственная премия Австрии и Чехии, премия "Овидия".

Интересно, что с 1980 года Кундера отказывался от любых интервью. Он вел практически затворническую жизнь в Париже.

Как мы ранее писали, у Роберта Де Ниро умер внук. Ему было всего 19.

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