Умер гений моды Пако Рабан: смотрите фото революционных творений кутюрье
3 февраля стало известно о смерти Пако Рабана, гениального кутюрье, революционера в мире моды, доказавшего, что одежду можно создавать не только из ткани. Он не боялся экспериментировать, чем внес важный вклад в мир фэшна.
Узнайте ниже из материала Styler, чем прославился модельер.
Архитектор, создававший одежду
Французский дизайнер испанского происхождения изучал архитектуру, но после окончания учебы по профессии не работал, хотя позже использовал приобретенные знания при создании одежды и аксессуаров.
Он использовал новые материалы, например родоид – высококачественную пластмассу на основе ацетилцеллюлозы. Рабан выпустил целую серию быстро разлетевшейся недорогой бижутерии. Легкие, цветные изделия привлекли внимание молодых покупателей.
Платье, 1960-е годы (фото: Википедия)
В 1966 году в Париже представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из "современных материалов". Наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих моделях.
Пако Рабан за работой (1960-е годы)
Он создал коллекцию нарядов из бумаги, которую считал одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетеные кольчуги, с добавлением сухих цветов, кружева.
Из коллекции 1957 года (фото: Википедия)
Перевернул мир парфюмерии
В 1969 году дизайнер создал свои первые духи "Calandre", а в 1973 году он перевернул мир парфюмерии создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева (Paco Rabanne pour Homme).
Духи Paco Rabanne pour Homme и сейчас можно купить (фото: EVA)
Кутюрье также известен как дизайнер костюмов для театра и кино. Он разработал костюмы более чем для 35 фильмов, а также для множества театральных постановок и балетов. Один из самых знаменитых костюмов в кино – костюм, разработанный для Джейн Фонды в фантастическом фильме "Барбарелла".
Джейн Фонда в костюмах от Пако Рабана
Прославился он, и как художник, много лет развивая свой талант
Неоднократно маэстро посещал Киев. В 2006 году находился с выставкой графики из 26 листов, выдержанной в черно-белой гамме, в помещении галереи Фонда содействия развитию искусств.
Увиденные им изменения времен Помаранчевой Революции он обобщил метафорически: "Украина напоминает мне сейчас цветок, который на глазах раскрывает свои лепестки".
Смотрите на революционные работы Пако Рабана, созданные в разные годы:
3 февраля стало известно о смерти гения. Ему было 88 лет. Причины не сообщаются...
Отметим, что более года назад скончался модельер Тьерри Мюглер.
Также в декабре прошлого года не стало Вивьен Вествуд.