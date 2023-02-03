Умер гений моды Пако Рабан: смотрите фото революционных творений кутюрье

3 февраля стало известно о смерти Пако Рабана, гениального кутюрье, революционера в мире моды, доказавшего, что одежду можно создавать не только из ткани. Он не боялся экспериментировать, чем внес важный вклад в мир фэшна.

Узнайте ниже из материала Styler , чем прославился модельер.

Архитектор, создававший одежду

Французский дизайнер испанского происхождения изучал архитектуру, но после окончания учебы по профессии не работал, хотя позже использовал приобретенные знания при создании одежды и аксессуаров.

Он использовал новые материалы, например родоид – высококачественную пластмассу на основе ацетилцеллюлозы. Рабан выпустил целую серию быстро разлетевшейся недорогой бижутерии. Легкие, цветные изделия привлекли внимание молодых покупателей.

Платье, 1960-е годы (фото: Википедия)

В 1966 году в Париже представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из "современных материалов". Наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих моделях.

Пако Рабан за работой (1960-е годы)

Он создал коллекцию нарядов из бумаги, которую считал одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетеные кольчуги, с добавлением сухих цветов, кружева.

Из коллекции 1957 года (фото: Википедия)

Перевернул мир парфюмерии

В 1969 году дизайнер создал свои первые духи "Calandre", а в 1973 году он перевернул мир парфюмерии создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева (Paco Rabanne pour Homme).

Духи Paco Rabanne pour Homme и сейчас можно купить (фото: EVA)

Кутюрье также известен как дизайнер костюмов для театра и кино. Он разработал костюмы более чем для 35 фильмов, а также для множества театральных постановок и балетов. Один из самых знаменитых костюмов в кино – костюм, разработанный для Джейн Фонды в фантастическом фильме "Барбарелла".

Джейн Фонда в костюмах от Пако Рабана

Прославился он, и как художник, много лет развивая свой талант

Неоднократно маэстро посещал Киев. В 2006 году находился с выставкой графики из 26 листов, выдержанной в черно-белой гамме, в помещении галереи Фонда содействия развитию искусств.

Увиденные им изменения времен Помаранчевой Революции он обобщил метафорически: "Украина напоминает мне сейчас цветок, который на глазах раскрывает свои лепестки".

Смотрите на революционные работы Пако Рабана, созданные в разные годы:

3 февраля стало известно о смерти гения. Ему было 88 лет. Причины не сообщаются...