RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умер фронтмен культовой группы Crazy Town: 5 песен Сета Бинзера, которые будут жить вечно

Сет Бинзер скончался в 49 лет (фото: коллаж РБК-Украина )
Автор: Иванна Пашкевич

Умер Сет Бинзер - соучредитель и фронтмен культовой альтернативной рок-группы Crazy Town.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Что известно о смерти Сета Бинзера

Известно, что Бинзер, также известный под псевдонимом Shifty Shellshock, скончался 24 июня.

Сет Бинзер (фото: instagram.com/therealcrazytown)

Знаменитого музыканта нашли мертвым в его доме. Но причина смерти пока не установлена.

Ему было 49 лет. У музыканта осталось трое детей.

Сет Бинзер с любимой (фото: facebook.com/Sethbinzer32)

Смерть Сета Бинзера стала большой потерей для мира музыки, всемирно известные артисты в социальных сетях выражают свои соболезнования семье и близким рок-звезды.

Сет Бинзер (фото: Википедия)

Биография Бинзера

Родился 23 августа 1974 года в Бостоне, штат Массачусетс. В 1992-м с Бретом Мазуром соосновала группа Crazy Town (сначала банда называлась Brimstone Sluggers), которая получила широкую популярность в начале 2000-х благодаря хиту "Butterfly".

Сет Бинзер (фото: facebook.com/officialcrazytown)

Бинзер был известен своим эксцентричным стилем, сочетавшим элементы хип-хопа, панка и регги.

У него также были проблемы с наркотиками и законом, что негативно повлияло на его карьеру (в 2012-м он был приговорен к трем годам условно за хранение крека и кокаина).

Кроме того, что Бинзер был певцом, он также снялся в популярных реалити-шоу Celebrity Rehab и Sober House.

Сет Бинзер (фото: facebook.com/Sethbinzer32)

5 выдающихся песен Crazy Town и сета Бинзера

Мы собрали для вас лучшие песни Бинзера со времен его "председательства" в Crazy Town и сольной карьеры. Эти композиции точно найдут отклик в вашем сердце.

"Butterfly"

 

"Revolving Door"

 

"Toxic"

 

"Born to Raise Hell"

 

"Starry Eyed Surprise" (Paul Oakenfold ft. Shifty ShellShock)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ПевцыЗвёзды