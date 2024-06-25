Умер фронтмен культовой группы Crazy Town: 5 песен Сета Бинзера, которые будут жить вечно

Умер Сет Бинзер - соучредитель и фронтмен культовой альтернативной рок-группы Crazy Town.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.
Известно, что Бинзер, также известный под псевдонимом Shifty Shellshock, скончался 24 июня.
Сет Бинзер (фото: instagram.com/therealcrazytown)
Знаменитого музыканта нашли мертвым в его доме. Но причина смерти пока не установлена.
Ему было 49 лет. У музыканта осталось трое детей.
Сет Бинзер с любимой (фото: facebook.com/Sethbinzer32)
Смерть Сета Бинзера стала большой потерей для мира музыки, всемирно известные артисты в социальных сетях выражают свои соболезнования семье и близким рок-звезды.
Сет Бинзер (фото: Википедия)
Родился 23 августа 1974 года в Бостоне, штат Массачусетс. В 1992-м с Бретом Мазуром соосновала группа Crazy Town (сначала банда называлась Brimstone Sluggers), которая получила широкую популярность в начале 2000-х благодаря хиту "Butterfly".
Сет Бинзер (фото: facebook.com/officialcrazytown)
Бинзер был известен своим эксцентричным стилем, сочетавшим элементы хип-хопа, панка и регги.
У него также были проблемы с наркотиками и законом, что негативно повлияло на его карьеру (в 2012-м он был приговорен к трем годам условно за хранение крека и кокаина).
Кроме того, что Бинзер был певцом, он также снялся в популярных реалити-шоу Celebrity Rehab и Sober House.
Сет Бинзер (фото: facebook.com/Sethbinzer32)
Мы собрали для вас лучшие песни Бинзера со времен его "председательства" в Crazy Town и сольной карьеры. Эти композиции точно найдут отклик в вашем сердце.
"Butterfly"
"Revolving Door"
"Toxic"
"Born to Raise Hell"
"Starry Eyed Surprise" (Paul Oakenfold ft. Shifty ShellShock)
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