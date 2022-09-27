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Умер Борис Моисеев

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Россия, Вторник 27 сентября 2022 17:05
Умер Борис Моисеев Умер Борис Моисеев (фото: borismoiseev.pro)
Автор: Дмитрий Войналович

Умер Борис Моисеев - заслуженный артист России, один из первых певцов-геев в РФ, совершивших каминг-аут. Ему было 68 лет.

Информация об этом появилась в российских СМИ.

Что известно о смерти Моисеева

Сердце исполнителя песни "Голубая луна" остановилось 27 сентября около 14:00.

Причина смерти не разглашается. Однако напомним, что несколько лет назад Моисеев перенес два инсульта, после которых практически перестал появляться на публике.

В 2021 году он почти утратил дар речи, не мог выражать свои мысли. Коллеги российского певца рассказывали на ТВ-шоу, что Борис "очень одинок".

По словам арт-директора певца Сергея Гороха, дать церемонии прощания и похорон пока неизвестны.

Умер Борис Моисеев

Борис Моисеев (фото: borismoiseev.pro)

Певец был активным членом партии "Единая Россия", а также неоднократно высказывался в поддержку тирана Владимира Путина и его приспешника Дмитрия Медведева.

"Он обладает большой силой и большим обаянием, поэтому Путину я доверяю во всем", - говорил артист.

Моисеев прославился благодаря песням "Голубая луна", "Дитя порока", "Ихтиандр", а также дуэтами с Аллой Пугачевой ("Две свечи"), Нильдом Фернандесом ("Когда забудешь") и Людмилой Гурченко ("Петербург-Ленинград").

Умер Борис Моисеев

Борис Мойсеев в молодости

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Борис Моисеев