Умер актер Майкл Гэмбон - Дамблдор из "Гарри Поттера"

Умер британский актер Майкл Гэмбон, которого все помнят по легендарной роли профессора Альбуса Дамблдора в фильмах франшизы "Гарри Поттер". Ему было 82 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на таблоид Daily Mail .

Что известно о смерти звезды

По словам жены знаменитости, сердце Гэмбона остановилось из-за пневмонии.

Мужчины не стало в больнице.

Рядом находилась любимая актера и сын.

"Любимый муж и отец Майкл мирно умер в больнице после нападения пневмонии, рядом со своей женой Энн и сыном Фергюсом, стоявшими у его кровати. Майклу было 82 года. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это непростое время и благодарим вас за ваши сообщения поддержки и любовь", - говорится в заявлении.

Майкл Гэмбон в фильме "Ограбление по-английски" (кадр с картинки)

Чем запомнился актер

Майкл Гэмбон известен своим многогранным актерским мастерством и большим спектром ролей в кино, театре и на телевидении.

Он родился 19 октября 1940 в Ирландии, в пятилетнем возрасте переехал в Англию.

Как актер он приобрел известность после начала работы в Британском национальном театре под руководством сэра Лоренса Оливье.

Майкл Гэмбон в фильме "Потерянный принц" (кадр из картины)

Тогда лучшими ролями Гэмбона стали роли в постановках пьес Алана Айкбурна.

Известным актера сделало участие в постановке "Жизнь Галилея" 1980-х годов.

Его регулярно приглашали на сцену Королевского национального театра, где он сыграл таких персонажей как Король Лир, Отелло и Марк Антоний.

Майкл Гэмбон в фильме "Сонная Лощина" (кадр с картины)

А мировую известность Гэмбон приобрел благодаря появлению в таких фильмах, как "Король говорит", "Повар, вор, его женщина и ее любовник", серии фильмов о "Гарри Поттере", сериале "Мегре" и многих других.

Майкл Гэмбон в фильме "Король говорит" (кадр с картины)