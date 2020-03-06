Користувачам смартфонів не допомагають ліки: вчені дали відповідь чому

Смартфони не так безпечні, як здається (фото: pixabay.com)

Користувачі смартфонів частіше страждають від головного болю

Американські вчені повідомили про те, що користувачі смартфонів вживають більше знеболюючих препаратів, ніж ті, хто ними не користується. Результати дослідження опубліковані в офіційному журналі Американської академії неврології, пише видання EurekAlert.

Фахівці вивчали людей в Індії, ці громадяни страждали від різних видів головного болю. З 400 людей 206 користувалися мобільними телефонами. Люди, які не користувалися цими гаджетами, були старше, мали більш низький рівень освіти і мали більш низький соціально-економічний статус.

Знеболювальні препарати використовували 96% користувачів смартфонів, проти 81% серед тих, хто не користувався цими гаджетами.

"Причини цього поки не ясні. Положення шиї користувача? Або освітлення телефону? Або напругу очей? Або стрес від постійного перебування на зв'язку?" розповіли вчені.

За словами експертів, встановлення причин цього явища стане ключем для розробки стратегії використання смартфонів, яка не призведе до таких наслідків.