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Пользователям смартфонов не помогают лекарства: ученые дали ответ почему

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 07:10
Пользователям смартфонов не помогают лекарства: ученые дали ответ почему
Смартфоны не так безопасны, как кажется (фото: pixabay.com)

Пользователи смартфонов чаще страдают от головной боли

Американские учены сообщили о том, что пользователи смартфонов употребляют больше обезбаливающих препаратов, чем те, кто ими не пользуется. Результаты исследования опубликованы в в официальном журнале Американской академии неврологии, пишет издание EurekAlert.

Специалисты изучали людей в Индии, эти граждане страждали от разных видов головной боли. Из 400 человек 206 пользовались мобильными телефонами. Люди, которые не пользовались этими гаджетами, были старше, имели более низкий уровень образования и имели более низкий социально-экономический статус.

Обезбаливающие препараты использовали 96% пользователей смартфонов, против 81% среди тех, кто не пользовался этими гаджетами.

"Причины этого пока не ясны. Положение шеи пользователя? Или освещения телефона? Или напряжение глаз? Или стресс от постоянного пребывания на связи?" ученые еще не знают.

По словам экспертов, установление причин этого явления станет ключом для разработки стратегии использования смартфонов, которая не приведет к таким последствиям.

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