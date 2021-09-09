Користувачі Facebook опинилися в небезпеці: чому потрібно стежити за своїми публікаціями

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) розглядалося питання про межі відповідальності акаунтів у соціальних мережах за неприйнятні коментарі третіх осіб під публікаціями.

Під постом французького депутата місцевого рівня і кандидата на вибори до парламенту розгорілася суперечка і на його сторінці були коментарі з мовою ненависті. Депутат був засуджений за розпалювання ворожнечі через те, що не видалив коментарі під своєю публікацією, де були слова ненависті та критика на адресу політичного опонента.

Зокрема, мусульманську громаду асоціювали зі злочинністю в місті та прирівняли до групи "наркоторговців і повій".

Суд вирішив, що власник акаунту зробив свій Facebook загальнодоступним свідомо і дозволив всім своїх френдам розміщувати коментарі. При цьому він не стежив за змістом опублікованих коментарів. Відповідач зобов'язаний був знати, що його публікації можуть викликати коментарі політичного характеру, а значить – повинен був стежити більш ретельно. Тим більше, що ці образливі коментарі не були видалені протягом шести тижнів.

Тобто, власник акаунту повинен відповідати не тільки за те, що він сам публікує в соціальних мережах, але і за те, що відповідають на його публікації інші користувачі соціальної мережі та фільтрувати коментарі.

Така позиція суду не сильно порадувала українців. Як відомо, в українському Facebook публікації з безліччю негативних коментарів - звичайна справа.