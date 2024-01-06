Полярники показали новорожденных пингвинов на станции Вернадского: милые фото детенышей

"В настоящее время биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко уже насчитал на нашем острове Галиндез более 750 птенцов субантарктических пингвинов. Это почти 16% от общего количества отложенных яиц", - говорится в сообщении.

По прогнозам исследователей, пока рано говорить о настоящем бэби-буме. Он начнется в середине января, когда количество малышей должно резко возрасти.

Пингвинята на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Среди тех пингвинят, которые уже появились на свет, есть еще совсем крохи, а есть подросшие и догоняющие по размерам родителей.

Известно, что взрослые птенцы на острове шестеро. Они вылупились из первых яиц, отложенных в начале ноября. Ученые предполагают, что совсем скоро они перейдут в "ясли".

Другие детеныши еще несколько недель будут оставаться в своих гнездах под постоянной опекой одного из родителей.