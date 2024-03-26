RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полярники показали, как детеныш кита-горбача играет наперегонки с "Ноосферой"

Полярники поделились милым видео (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинские полярники поделились милым видео, на котором детеныш кита-горбача играет наперегонки с ледоколом "Ноосферой". Вообще эти животные достаточно активны на воде - они прыгают, делают сетки из пузырьков воздуха во время питания, а также активно вокализуют и собираются в группы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального антарктического научного центра в Facebook.

Как детеныш кита-горбача играет наперегонки с "Ноосферой"

"С борта "Ноосферы" удалось снять уникальное видео: как горбатый кит играет наперегонки с судном. Оно как раз шло по проливу Пенола в Антарктике - это район нашей станции "Академик Вернадский", - пишут полярники.

По пропорциям тела ученые определили, что этот кит еще подросток. Поэтому где-то неподалеку должна была быть его мать. В общем, детеныши питаются маминым молоком до года, но уже через 6 месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные - криль.

"Свое название горбачи получили из-за спинного плавника, придающего телу горбатой формы, а также благодаря привычке во время ныряния сильно выгибать спину в районе этого плавника", - говорят полярники.

Они отмечают, что взрослый горбатый кит имеет длину до 18 метров, а вес - до 40 тонн. Интересно, что рост человека не превышает размеры хвостового плавника этого животного.

"Горбани имеют много видов активности возле поверхности воды, в частности, немало прыгают, производят сетки из пузырьков воздуха во время питания, активно вокализуют и собираются в группы", - добавляют эксперты.

Видео можно просмотреть по этой ссылке.

Детеныш кита-горбача (скриншот с видео)

Напомним, что 11 марта на станцию "Академик Вернадский" в Антарктике на ледоколе "Ноосфера" прибыла 29 Украинская антарктическая экспедиция. В ее составе 14 человек. Впервые за последние 27 лет в экспедиции будут работать четыре женщины - раньше столько же полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов.

Больше о том, как прошло это далекое путешествие, можно узнать по ссылке.

Читайте также о том, что украинские полярники показали дом пингвинов-верхолазов в необычном месте.

Ранее мы писали о том, что ученые показали главного хищника Антарктиды, который существовал 50 млн лет назад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Станция ВернадскогокитПолярники