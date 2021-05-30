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Напівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступу

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Росія, Неділя 30 травня 2021 18:42
Напівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступу Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Автор: Styler

Українська співачка MARUV, яка недавно випустила кліп з Філіпом Кіркоровим, виступила на концерті в Росії. Дівчина поїхала в Санкт-Петербург, щоб виступити на Big Love Show.

Фото з виступу вона опублікувала в Instagram.

Напівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступуНапівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступу

MARUV на концерті в Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для сцени вона вибрала чорний боді, капелюх і стрипи. Крім того, вона одягла чорний широкий пояс. На дівчатах з балету артистки був схожий одяг.

Напівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступуНапівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступуНапівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступу

MARUV на концерті в Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі прокоментували її виступ і цибулю.

  • Як красиво все;
  • Я був, дивився, захоплююся;
  • Костюми вогонь. Аня шикарна;
  • Як завжди, шикарно! Найкращий виступ на цьому концерті;
  • Дуже красиво. Виступ і три шикарних пісні були супер на цьому шоу. THE BEST;
  • Так хочеться вже нормального одягу ну чесно;
  • Шикарна;
  • Ікони, як же я сумую за цією атмосферою;
  • Краса;
  • Я не можу, яка ж ти крута!
  • Виступ вчора був вогонь;
  • Як завжди, круто;
  • Яка краса;
  • Хочу на концерт;
  • Все було супер;
  • Які класні;
  • Спокуслива;
  • На Євробаченні дівчата з Азербайджану в одній панчосі хотіли, як Марув, але не вийшло.

Нагадаємо, напівгола MARUV влаштувала п'янку і танці на дитячому майданчику. Разом з подружками зі своєї танцпідтримки вони перекинули по стаканчику і станцювали лезгинку прямо на закритому дитячому майданчику. З одягу на них були лише сценічні костюми в стилі БДСМ.

Раніше MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі.

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