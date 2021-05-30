Напівгола MARUV дала концерт в Росії: фото виступу
Українська співачка MARUV, яка недавно випустила кліп з Філіпом Кіркоровим, виступила на концерті в Росії. Дівчина поїхала в Санкт-Петербург, щоб виступити на Big Love Show.
Фото з виступу вона опублікувала в Instagram.
MARUV на концерті в Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)
Для сцени вона вибрала чорний боді, капелюх і стрипи. Крім того, вона одягла чорний широкий пояс. На дівчатах з балету артистки був схожий одяг.
MARUV на концерті в Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)
Користувачі мережі прокоментували її виступ і цибулю.
- Як красиво все;
- Я був, дивився, захоплююся;
- Костюми вогонь. Аня шикарна;
- Як завжди, шикарно! Найкращий виступ на цьому концерті;
- Дуже красиво. Виступ і три шикарних пісні були супер на цьому шоу. THE BEST;
- Так хочеться вже нормального одягу ну чесно;
- Шикарна;
- Ікони, як же я сумую за цією атмосферою;
- Краса;
- Я не можу, яка ж ти крута!
- Виступ вчора був вогонь;
- Як завжди, круто;
- Яка краса;
- Хочу на концерт;
- Все було супер;
- Які класні;
- Спокуслива;
- На Євробаченні дівчата з Азербайджану в одній панчосі хотіли, як Марув, але не вийшло.
Нагадаємо, напівгола MARUV влаштувала п'янку і танці на дитячому майданчику. Разом з подружками зі своєї танцпідтримки вони перекинули по стаканчику і станцювали лезгинку прямо на закритому дитячому майданчику. З одягу на них були лише сценічні костюми в стилі БДСМ.
Раніше MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі.