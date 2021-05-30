ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полуголая MARUV дала концерт в России: фото выступления

Новина українською →
Россия, Воскресенье 30 мая 2021 18:42
Полуголая MARUV дала концерт в России: фото выступления Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Автор: Styler

Украинская певица MARUV, которая недавно выпустила клип с Филиппом Киркоровым, выступила на концерте в России. Девушка поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show.

Фото с выступления она опубликовала в Instagram.

Полуголая MARUV дала концерт в России: фото выступленияПолуголая MARUV дала концерт в России: фото выступления

MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для сцены она выбрала черный боди, шляпу и стрипы. Кроме того, она надела черный широкий пояс. На девушках из балета артистки была похожая одежда.

Полуголая MARUV дала концерт в России: фото выступленияПолуголая MARUV дала концерт в России: фото выступленияПолуголая MARUV дала концерт в России: фото выступления

MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети прокомментировали ее выступление и лук.

  • Как красиво все;
  • Я был, смотрел, восхищаюсь;
  • Костюмы огонь. Аня шикарна;
  • Как всегда, шикарно! Лучшее выступление на этом концерте;
  • Очень красиво. Выступление и три шикарных песни были супер на этом шоу. THE BEST;
  • Так хочется уже нормальной одежды ну честно;
  • Шикарная;
  • Иконы, как же я скучаю по этой атмосфере;
  • Красота;
  • Я не могу, какая же ты крутая!
  • Выступление вчера было огонь;
  • Как всегда, отвал всего;
  • Красота какая;
  • Хочу на концерт;
  • Все было супер;
  • Какие классные;
  • Соблазнительная;
  • На Евровидении девушки из Азербайджана в одном чулке хотели, как Марув, но не получилось.

Напомним, полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке. Вместе с подружками из своей подтанцовки они опрокинули по стаканчику и станцевали лезгинку прямо на закрытой детской площадке. Из одежды на них были лишь сценические костюмы в стиле БДСМ.

Ранее MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь шоубиз MARUV
LITE
В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного