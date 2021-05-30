Полуголая MARUV дала концерт в России: фото выступления
Украинская певица MARUV, которая недавно выпустила клип с Филиппом Киркоровым, выступила на концерте в России. Девушка поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show.
Фото с выступления она опубликовала в Instagram.
MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial)
Для сцены она выбрала черный боди, шляпу и стрипы. Кроме того, она надела черный широкий пояс. На девушках из балета артистки была похожая одежда.
MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пользователи сети прокомментировали ее выступление и лук.
- Как красиво все;
- Я был, смотрел, восхищаюсь;
- Костюмы огонь. Аня шикарна;
- Как всегда, шикарно! Лучшее выступление на этом концерте;
- Очень красиво. Выступление и три шикарных песни были супер на этом шоу. THE BEST;
- Так хочется уже нормальной одежды ну честно;
- Шикарная;
- Иконы, как же я скучаю по этой атмосфере;
- Красота;
- Я не могу, какая же ты крутая!
- Выступление вчера было огонь;
- Как всегда, отвал всего;
- Красота какая;
- Хочу на концерт;
- Все было супер;
- Какие классные;
- Соблазнительная;
- На Евровидении девушки из Азербайджана в одном чулке хотели, как Марув, но не получилось.
Напомним, полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке. Вместе с подружками из своей подтанцовки они опрокинули по стаканчику и станцевали лезгинку прямо на закрытой детской площадке. Из одежды на них были лишь сценические костюмы в стиле БДСМ.
Ранее MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети.