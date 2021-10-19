Напівфабрикати дуже небезпечні: порушують пам'ять і можуть пошкодити мозок

Небезпечні речовини в напівфабрикатах можуть сильно нашкодити здоров'ю людини. До такого висновку прийшли вчені, які провели нове дослідження на лабораторних щурах.

Про це йдеться в статті Medicalxpress.

В ході дослідження вчені на чотири тижні ввели меню з напівфабрикатів для щурів. В якості корму їм давали продукти з високим ступенем перероблювання. Найсильніший вплив такі продукти надали на щурів більш дорослого і похилого віку.

У піддослідних була виявлена запальна реакція в мозку старіючих щурів, яка супроводжувалася поведінковими ознаками втрати пам'яті.

Однак, при додаванні в раціон жирних кислот омега-3, проблем з пам'яттю вдалося уникнути. А у літніх щурів запальний ефект в мозку був набагато нижче.

Варто відзначити, що такого згубного впливу на мозок більш молодих особин вчені не виявили. Нейрозапалень і когнітивних проблем виявлено не було.

Для дослідів використовувалися продукти, які вже готові до вживання: продукти тривалого зберігання, картопляні чіпси, заморожені перші та другі страви, макаронні вироби, піца, м'ясні делікатеси та інші продукти з вмістом консервантів.

Як відзначають вчені, такі продукти з високим ступенем перероблювання раніше вже пов'язували в дослідженнях з появою ожиріння і діабету другого типу. І на думку дослідників, людям у віці варто повністю від них відмовитися і додати в раціон більше продуктів з жирними кислотами омега-3.

"Ці результати показують, що вживання оброблених продуктів можуть викликати значний і різкий дефіцит пам'яті, а у старіючого населення швидке погіршення пам'яті з більшою ймовірністю переросте в такі захворювання, як хвороба Альцгеймера",- розповіла автор дослідження, працівник Інституту поведінкової медицини Університету штату Огайо Рут Барріентос.