RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як отримати сніданок із собою при ранньому виселенні з готелю: про це мало хто знає

Автор: Тетяна Самарук

Часто люди планують виїхати з готелю раніше, ніж почнеться сніданок. Однак, не варто його пропускати, а просто попросити запакувати їжу з собою.

Про це пише dip.org.ua.

Так, нерідко мандрівники мають сніданок, що включений у вартість проживання в готелі. Однак, бувають випадки, коли потрібно раніше виїхати поспішаючи на літак чи автобус. Тому варто попросити про послугу "сніданок на виніс". До того ж це абсолютно безплатно.

Також важливо знати, що ніхто не запакує вам сніданок, якщо ви попросите про це вранці перед виїздом. Це варто зробити напередодні, бажано вдень.

Тоді кухарі точно зможуть приготувати й запакувати для вас їжу в дорогу.

Зокрема, ви можете сподіватися на сендвічі та фрукт. Однак, інколи ще можуть покласти щось солодке: батончик, кекс або вафлі. Також зазвичай до сніданку додають пляшечку води або сік.

Окрім того, якщо ви попросите про сніданок пізно ввечері або вранці перед виїздом – персонал нічого не зможе зробити, адже кухня буде зачинена.

Також про сніданок потрібно просити ввічливо, а не вимагати його. Все тому, що персонал має право вам відмовити.

Раніше ми повідомляли, чому не треба знімати взуття в номері готелю.

Також ми писали, кому в готелі потрібно залишати чайові та яку суму.

Читайте РБК-Україна в Google News
отель