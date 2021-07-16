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Як отримати SmartID у Приват24: детальна інструкція

Автор: Тетяна Самарук

SmartID зараз необхідний усім українцям при оформленні різних документів. Це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису.

За допомогою нього можна підписувати документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфону. Зокрема, додаткових пристроїв і додатків для зберігання е-підпису не потрібно.

Як отримати кваліфікований електронний підпис у Приват24 - читайте в нашому матеріалі нижче.

Зокрема, SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено Законом України "Про електронні довірчі послуги".

Як створити Smart-ID

Аби створити підпис для "Приват24 Бізнес", необхідно виконати наступні дії:

  • у мобільному додатку "Приват24 Бізнес" натисніть кнопку "Налаштування";
  • виберіть зі списку Smart-ID і компанію, для якої потрібно генерувати Smart-ID;
  • зазначте пароль для Smart-ID англійською мовою з використанням літер і цифр (мінімум 8 символів);
  • ключ буде створено автоматично.

Як використовувати підпис

Після створення Smart ID можна використовувати для підписання платіжних документів і звітів у мобільному додатку "Приват24 Бізнес". Документ підписується за допомогою Privat24, тому SmartID неможливо втратити, забути чи скомпрометувати, наголошують у банку.

Також, аби підписувати платежі прямо зараз, необхідно:

  • створити платіж або зайдіть до вже створеного платежу;
  • натисніть "Підписати";
  • виберіть зі списку Smart-ID.

Де можна використовувати Smart-ID

Так, його можна використовувати на будь-якому ресурсі, який інтегрував API. Якщо така інтеграція є, в інструментах для підписання зобразиться значок SmartID.

Раніше ми повідомляли, як відкрити і закрити ФОП в Приват24.

Також, як отримати ключ ЕЦП в Приват24.

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