Як отримати пенсію, субсидію соціальну допомогу після евакуації: куди звертатися

В першу чергу українцям, які вимушено змінили місце проживання через військові дії, потрібно зателефонувати в контакт-центр Укрпошти за номером: 0 800 300 545 і вибрати розділ "пенсії, соціальні виплати та субсидії".

Також можна звернутися в сервісні центри Пенсійного фонду в тому регіоні, де ви зараз перебуваєте. Повний список контактів можна подивитися ось тут.

Далі в розмові з оператором потрібно повідомити про необхідність отримати пенсію, грошову допомогу за новою адресою і надати таку інформацію:

Прізвище, ім'я та по батькові одержувача

Адреса отримання виплат до березня 2022 року

Паспортні дані - серію і номер паспорта

Номер телефону одержувача виплат

Спосіб отримання виплат - на поштове відділення або за домашньою адресою

Нова адреса доставки: індекс відділення Укрпошти або на адресу тимчасового проживання

Якщо ви отримуєте виплати поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, отриманий в смс-повідомленні

Цю ж процедуру можна і зробити й онлайн. Потрібно заповнити заявку на переадресацію пенсії, субсидії та соціальної допомоги на сайті Укрпошти.

Важливо! В окремих містах і районах України через активні бойові дії виплати допомоги, пільг і субсидій проводяться з деякими особливостями. Зокрема, вона відбувається з центрального рівня-Міністерство соціальної політики перераховує кошти Ощадбанку, який забезпечує переказ виплат:

Тим, хто отримував виплати через банки – на їх банківські рахунки. Тобто, якщо раніше ви отримували виплати на карту, то після переміщення вам не потрібно нікуди йти та звертатися. Всі кошти автоматично прийдуть на ту ж саму карту.

Громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, буде здійснено грошовий переказ, який можна буде отримати в найближчому відділенні ощадбанку. З собою потрібно мати паспорт і податковий номер.

Додатково з питань соціальних виплат, пенсій можна звернутися на гарячу лінію за номером 1545 (працює цілодобово, дзвінки безкоштовні).