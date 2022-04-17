Як отримати пенсію, субсидію соціальну допомогу після евакуації: куди звертатися

Зміна місця проживання через військові дії в Україні не повинна стати перешкодою для отримання пенсії, субсидій або соціальної допомоги. На новому місці проживання потрібно звернутися в сервісні центри та повідомити свою нову адресу.
Куди звертатися українцям і докладний алгоритм дій розповіли в "Щоденнику безбар'єрності".
В першу чергу українцям, які вимушено змінили місце проживання через військові дії, потрібно зателефонувати в контакт-центр Укрпошти за номером: 0 800 300 545 і вибрати розділ "пенсії, соціальні виплати та субсидії".
Також можна звернутися в сервісні центри Пенсійного фонду в тому регіоні, де ви зараз перебуваєте. Повний список контактів можна подивитися ось тут.
Далі в розмові з оператором потрібно повідомити про необхідність отримати пенсію, грошову допомогу за новою адресою і надати таку інформацію:
Цю ж процедуру можна і зробити й онлайн. Потрібно заповнити заявку на переадресацію пенсії, субсидії та соціальної допомоги на сайті Укрпошти.
Важливо! В окремих містах і районах України через активні бойові дії виплати допомоги, пільг і субсидій проводяться з деякими особливостями. Зокрема, вона відбувається з центрального рівня-Міністерство соціальної політики перераховує кошти Ощадбанку, який забезпечує переказ виплат:
Тим, хто отримував виплати через банки – на їх банківські рахунки. Тобто, якщо раніше ви отримували виплати на карту, то після переміщення вам не потрібно нікуди йти та звертатися. Всі кошти автоматично прийдуть на ту ж саму карту.
Громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, буде здійснено грошовий переказ, який можна буде отримати в найближчому відділенні ощадбанку. З собою потрібно мати паспорт і податковий номер.
Додатково з питань соціальних виплат, пенсій можна звернутися на гарячу лінію за номером 1545 (працює цілодобово, дзвінки безкоштовні).
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