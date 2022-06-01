Як отримати компенсацію за розміщення переселенців: список необхідних документів

Українці, які безкоштовно прихистили в себе переселенців, отримають грошові компенсації на комунальні послуги.
Які потрібно подати документи власникам житла - читайте нижче.
Зокрема, з необхідними документами потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування чи ЦНАП. Їх можна подати як у паперовій, так і в електронній формі (фотокопії), надіславши електронною поштою у відповідний орган.
Потрібно подати:
Також коло одержувачів компенсації розширилося, тому на держдопомогу може розраховувати:
Сума компенсації залежить від кількості днів, коли проживали біженці в оселі (проте не раніше дати взяття ВПО на облік) і від терміну подання документів.
Якщо люди оселилися 15 квітня, а заяву було подано 25 квітня, то компенсацію виплатять з дати подачі заяви.
Виплати становлять на кожну людину в день 14,77 гривні.
Якщо власник житла поселив дві особи на 30 діб, то розрахунок буде наступний: 14,77 грн х 2 х 30 = 886,20 грн.
Зазначимо, що для пошуку безкоштовного житла можна скористатись платформою "Допомагай" або зателефонувати на номер "гарячої" лінії 0 (800) 332 238.
Окрім того, за допомогою веб-ресурсу "Прихисток", обравши опцію "Знайти житло", можна переглянути наявні пропозиції надання безкоштовного житла в усій Україні та зв’язатися з його власником.
Раніше ми повідомляли, що для переселенців в Україні передбачена щомісячна допомога.
Також ми писали, які виплати отримують українці в країнах ЄС.