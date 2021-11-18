Як отримати більше місця для ніг в літаку: корисний лайфхак

Важливо заздалегідь розділити свої речі на 2 сумки.

На борту літаків можна побачити пасажирів, які ставлять свої рюкзаки або жіночі сумочки під ноги. Зокрема, люди не хочуть залишати їх на верхніх полицях для ручної поклажі, адже там важливі речі.

Такі пасажири змушені летіти із зігнутими ногами, не маючи можливості їх витягнути.

Тому мандрівникам радять розділити речі на 2 сумки. В одну скласти все те, що не знадобиться вам під час польоту і залишити її на верхній полиці.

А в іншу покласти предмети, які знадобляться під час перельоту. Зазвичай такі речі вмістяться в крихітну сумочку, яку можна розмістити в кишені на сидінні перед вами.

Це і дозволить збільшити місця для ніг.

Зазначимо, що найбільш завантажені аеропорти в п’ятницю та неділю. Тому майте на увазі – всі або майже всі місця в літаку будуть зайняті на ранкових та вечірніх рейсах. І навпаки – у напівпорожніх салонах літаків стюардеси самі запропонують вам пересісти на вільні ряди.