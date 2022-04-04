Хто отримає "бойові" 100 тисяч від держави: роз'яснення

В Кабміні 1 квітня внесли зміни в законопроєкт №168, що регулює деякі "воєнні" виплати. Зокрема, йдеться про так звані "бойові" 100 тисяч від держави.

Хто зможе отримати ці виплати, читайте нижче в матеріалі Styler .

Згідно постанови Кабінету Міністрів "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану", 100 тисяч будуть виплачені:

Тим із захисників, хто перебуває на лікуванні через поранення пов'язані із захистом батьківщини, або ж у відпустці для лікування.

Загиблим або померлим внаслідок отриманих травм чи поранень, - за весь місяць, в якому особа загинула.

Тим із захисників, хто перебуває у полоні, став заручником або ж пропав безвісти.

Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу. Тобто на ці гроші від держави можуть претендувати й родичі загиблих.