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Коли отримав першу зарплату: мережe "підірвало" фото з Ради

STYLERЖиття    09.10.2019 - 18:32
Коли отримав першу зарплату: мережe "підірвало" фото з Ради
Фото з Ради викликало бурхливу реакцію в мережі (фото: РБК-Україна)

Користувачів мережі розбурхало нове фото з Верховної Ради

У мережі обговорюють фотографію з Верховної Ради, на якій у депутата видно новий смартфон iPhone 11 Pro, продажі якого в Україні офіційно ще не почалися. Знімок виклав фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Дане фото приголомшило мережу, оскільки офіційний старт продажів нових iPhone 11 в Україні почнеться лише з 11 жовтня. Користувачі вважають, що цей смартфон є контрабандою, і це дуже поганий приклад для українців.

Коли отримав першу зарплату: мережe &quot;підірвало&quot; фото з Ради

Фото з Ради викликало бурхливу реакцію в мережі (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Але точно сказати, що це "сірий" iPhone не можна, тому що його могли придбати за кордоном.

Ось, що думають користувачі мережі з цього приводу.

  • Дуже і дуже дорого;
  • Бідують "слуги";
  • Коли отримав першу зарплату;
  • Телефон, це копійки! У ВР сидять не бідні люди, не варто так вже реагувати на появу нового телефону, за рік буде у четвертої частини населення;
  • Тут мені підказали, що такий фасон манікюру - це вже глибоке застаріле ретро. Але доглянуті нігті, це так;
  • Контрабанда стоп?
  • Контрабас! Офіційно в Україні продажу з 11 жовтня. Ось який приклад нардепи дають людям.
  • Дорого-багато.

Коли отримав першу зарплату: мережe &quot;підірвало&quot; фото з Ради

Коли отримав першу зарплату: мережe &quot;підірвало&quot; фото з РадиКоли отримав першу зарплату: мережe &quot;підірвало&quot; фото з Ради

Коли отримав першу зарплату: мережe &quot;підірвало&quot; фото з РадиКоли отримав першу зарплату: мережe &quot;підірвало&quot; фото з Ради

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що компанія Apple представила три нові моделі своїх смартфонів 10 вересня 2019 року. Самий доступний новий телефон - iPhone 11 на 64 Гб, більш дорогі моделі - iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

В Україні ціни на нові iPhone наступні:

  • iPhone 11 - від 23 999 грн;
  • iPhone 11 Pro - від 34 999 грн;
  • iPhone Pro 11 Max - від 37 999 грн.
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