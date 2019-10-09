Коли отримав першу зарплату: мережe "підірвало" фото з Ради

Фото з Ради викликало бурхливу реакцію в мережі (фото: РБК-Україна)

Користувачів мережі розбурхало нове фото з Верховної Ради

У мережі обговорюють фотографію з Верховної Ради, на якій у депутата видно новий смартфон iPhone 11 Pro, продажі якого в Україні офіційно ще не почалися. Знімок виклав фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Дане фото приголомшило мережу, оскільки офіційний старт продажів нових iPhone 11 в Україні почнеться лише з 11 жовтня. Користувачі вважають, що цей смартфон є контрабандою, і це дуже поганий приклад для українців.

Фото з Ради викликало бурхливу реакцію в мережі (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Але точно сказати, що це "сірий" iPhone не можна, тому що його могли придбати за кордоном.

Ось, що думають користувачі мережі з цього приводу.

Дуже і дуже дорого;

Бідують "слуги";

Коли отримав першу зарплату;

Телефон, це копійки! У ВР сидять не бідні люди, не варто так вже реагувати на появу нового телефону, за рік буде у четвертої частини населення;

Тут мені підказали, що такий фасон манікюру - це вже глибоке застаріле ретро. Але доглянуті нігті, це так;

Контрабанда стоп?

Контрабас! Офіційно в Україні продажу з 11 жовтня. Ось який приклад нардепи дають людям.

Дорого-багато.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що компанія Apple представила три нові моделі своїх смартфонів 10 вересня 2019 року. Самий доступний новий телефон - iPhone 11 на 64 Гб, більш дорогі моделі - iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

В Україні ціни на нові iPhone наступні: