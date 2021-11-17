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Під Полтавою вихователі у садочку заклеювали скотчем рот дівчинці: з'явилося продовження скандалу

Автор: Людмила Жукова

У дитячому садку Диканської громади Полтавської області вихователі знущалися з 4-річної дівчинки Ніколь. У цьому запевняє мати дитини, а директор дошкільного закладу цю інформацію спростовує.

Про це повідомляє ТСН.

Директор не вірить

За словами директора, діти часто вигадують і фантазують і слова дитини неправдиві.

За словами начальниці саду, в цій групі працюють досвідчені виховательки, на яких ніколи не було скарг. Вона не може їх звільнити без рішення суду.

"Якби у дитинки - ми моделюємо ситуацію - були б дійсно склеєні ручки або ротик, ми розуміємо, що це клейка стрічка, то після цього залишилися б якісь сліди. Навіть якби дорослій людині приклеїти до рота скотч і відклеїти - це буде травма, а ніжна шкіра дитини взагалі цього не витримає", - говорить вона.

Директор розповіла, що почала службову перевірку після заяви матері Ніколь. Дівчинку зараз перевели в іншу групу.

Поліція почала розслідування

У поліції зараз ведуть розслідування і в справі призначено низку експертиз. Психологи опитають всіх дітей з групи дитячого садка. Сама мати Ніколь наполягала, щоб вихователів звільнили.

"Зараз ми маємо слово дитини, про яке повідомила його мама, проти слова вихователів, які це заперечують", - повідомили в поліції.

Якщо вина виховательок буде доведена, то їм "світить" до трьох років ув'язнення. Тим часом жінки готують позов про захист честі і гідності.

Самі жителі села в основному не вірять в історію маленької Ніколь.

Нагадаємо, у Житомирі вихователька у садочку вдарила дитину по обличчю через те, що вона не хотіла робити аплікацію.

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