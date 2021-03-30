Під Полтавою помер школяр на перерві: що стало причиною трагедії

Під Полтавою 12-річний школяр помер під час перерви між уроками. Трагедія сталася сьогодні близько 11:30, у сільській школі Лохвицької територіальної громади.

Про це 30 березня передали в прес-службі поліції Полтавської області.

Правоохоронці з'ясовують обставини і причини смерті дитини, вивчають медичну документацію школяра.

Медики, які прибули на виклик у навчальний заклад, намагалися врятувати хлопця, але всі зусилля виявилися марними.

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу, яка повинна визначити причину смерті.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 115 Кримінального кодексу України.

За неофіційною інформацією, як пише місцеве видання "Лохвиця News", причиною смерті хлопчика в школі в селі Лука могло стати падіння з високого ганку парадного входу, який у зимовий час закритий.

Чи сам учень впав зі сходів, або ж його штовхнув хтось зі школярів - наразі невідомо.

Поліція проводить опитування свідків. Слідчі дії тривають.