Під Полтавою знайшли скіфські артефакти та житло доби бронзи, якому 3300 років (фото)

Учасники експедиції на північній окрузі селища Котельва виявили на розкопках унікальні артефакти, в тому числі імпортну грецьку кераміку і вироби місцевих майстрів, що належать до скіфської доби.

"Але на особливу увагу заслуговують два зафіксовані житла епохи бронзи", - зазначив директор заповідника.

Археологічні розкопки стародавніх поселень в околицях Більського городища (фото: facebook.com / Ігор Корост)

Так, якщо про дослідження житла №1, якому понад 3300 років, науковці вже інформували, що у житлі №2 археологи натрапили на незвичайні знахідки.

Зокрема, були виявлені уламки кістяного псалія (стародавні деталі вудил - пара вертикальних стрижнів, що прикріплюються перпендикулярно до кінців вудил). Воно попередньо датується XIII-XII ст. до н.е.

"Псалій має західне походження. Так само, до речі, як і виявлені бляшки, що слугували прикрасою для одягу. Бляшки було зафіксовано на вході в житло. Вони виготовлені з бронзи та, вірогідно, випадково втрачені власниками за нез'ясованих причин", - розповів Корост.

Виявлені артефакти на розкопках біля Більського городища (фото: facebook.com / Ігор Корост)

Вчений додав, що ймовірною причиною могла стати пожежа, яка знищила це житло. Так, археологи чітко зафіксували руйнування об'єкта в результаті спалення.

Дослідники також змогли визначити конструктивні особливості житла, а саме як були розташовані стовпові ями, яке облаштування даху.

Житло епохи бронзи (фото: ukrinform.ua)

Серед виявлених матеріалів з поселення директор заповідника виділяє виразні фрагменти кераміки, які вказують на тісні зв'язки населення сучасної Полтавської області в пізньому бронзовому віці з племенами Правобережної України.

Дослідники виявили стародавні артефакти на розкопках у Полтавській області (фото: facebook.com / ігор Корост / ukrinform.ua)

За словами Короста, культурно-хронологічна приналежність цих знахідок потребує додаткового вивчення. Роботи на поселенні дослідники продовжуватимуть і надалі, адже через існуючий кар'єру є загроза для збереження пам'ятки та інформації з неї.

Додамо, що багато дослідників вважають, що скіфське Більське городище можна ототожнювати з античним містом Гелон, який був описаний давньогрецьким істориком Геродотом.