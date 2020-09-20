Під Полтавою чоловік напав на 14-річну дівчинку: вдарив пляшкою по голові

В Кременчуці чоловік посеред вулиці напав на 14-річну дівчинку (колаж: РБК-Україна)

Зловмисник напав на дівчинку і відібрав у неї смартфон

У Кременчуці Полтавської області чоловік вирішив відібрати телефон у 14-річної дівчинки. При цьому він вдарив її пляшкою по голові. Зловмисника затримали небайдужі місцеві жителі.

Інцидент стався вдень на вулиці Бреста. Очевидці нападу одразу ж викликали правоохоронців. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Кривдника дитини затримали троє місцевих жителів, які потім передали злочинця в руки поліції. Нападником виявився місцевий житель, 1969 року народження, у якого раніше вже була судимість.

Поліція затримала нападника на 14-річну дівчинку (фото: npu.gov.ua)

Після нападу дівчинці знадобилася госпіталізація. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, в Миколаївській області грабіжники напали на будинок фермера і зв'язали 9-річну дитину. Злочинці винесли з будинку велику суму грошей та ювелірні прикраси. Після цього вони покинули будинок. Фермер подзвонив в поліцію і їм вдалося затримати грабіжників за гарячими слідами.

Раніше ми писали про те, що в Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті. Чоловік ударив дівчину кулаком в обличчя, схопив за волосся і намагався поставити на коліна. На щастя, дівчині вдалося відбитися і втекти. Але заяву жертва нападу написала тільки на наступний день. Вона перебувала в шоковому стані.