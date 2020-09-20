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Под Полтавой мужчина напал на 14-летнюю девочку: ударил бутылкой по голове

Кременчуг, Воскресенье 20 сентября 2020 21:50
Под Полтавой мужчина напал на 14-летнюю девочку: ударил бутылкой по голове
В Кременчуге мужчина посреди улицы напал на 14-летнюю девочку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Злоумышленник напал на девочку и отобрал у нее смартфон

В Кременчуге Полтавской области мужчина решил отобрать телефон у 14-летней девочки. При этом он ударил ее бутылкой по голове. Злоумышленника задержали неравнодушные местные жители.

Инцидент произошел днем на улице Бреста. Очевидцы нападения сразу же вызвали правоохранителей. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Обидчика ребенка задержали трое местных жителей, которые потом передали преступника в руки полиции. Нападавшим оказался местный житель 1969 года рождения, у которого ранее уже была судимость.

Под Полтавой мужчина напал на 14-летнюю девочку: ударил бутылкой по голове

Полиция задержала нападавшего на 14-летнюю девочку (фото: npu.gov.ua)

После нападению девочке понадобилась госпитализация. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В данный момент следствие продолжается.

Напомним, в Николаевской области грабители напали на дом фермера и связали 9-летнего ребенка. Преступники вынесли из дома крупную сумму денег и ювелирные украшения. После этого они покинули дом. Фермер позвонил в полицию и им удалось задержать грабителей по горячим следам.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на девушку жестоко напали в лифте. Мужчина ударил девушку кулаком в лицо, схватил за волосы и пытался поставить на колени. К счастью, девушке удалось отбиться и убежать. Но заявление жертва нападения написала только на следующий день. Она находилась в шоковом состоянии.

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