Під Полтавою дві бабусі організували наркобізнес: накопичили в банку більше півмільйона

За попередньою версією слідства, організувала тіньовий бізнес 73-річна пенсіонерка. Вона збувала наркотичні речовини серед наркозалежних осіб. У неї також виявилася спільниця, 1949 року народження, яка активно допомагала збувати наркотики.

Начальник Лубенського районного відділення поліції розповів, що слідчі разом з прокуратурою провели у фігуранток обшуки. Були виявлені пакетики з наркотичними речовинами та таблетками, приготовані для продажу, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази їх незаконної діяльності. Всі докази відправлені на експертизу.

Також поліція виявила у 73-річної жінки рахунок в одному з банків, де зберігалася сума в розмірі понад 660 тисяч гривень. Ці гроші були отримані в результаті збуту наркотичних і психотропних речовин.

Головну фігурантку поліція затримала. Їй пред'явлено підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України - незаконне зберігання, збут наркотиків, перевезення, виготовлення, придбання, використання коштів виручених за збут наркотиків. На час проведення розслідування її утримуватимуть під вартою. Її спільниці також вручили підозру за двома статтями.

Якщо вина пенсіонерок буде доведена в суді, то вони можуть отримати максимальне покарання – позбавлення волі строком на 12 років.

Під Полтавою дві бабусі організували наркобізнес (Фото: Нацполіція)