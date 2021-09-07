Під Полтавою діти розгромили кладовище (фото)

У селі Красний Луч Полтавської області в поліцію 4 вересня прийшло повідомлення від місцевої жительки, що хтось пошкодив кілька надгробних плит.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Поліція склала адміністративні протоколи за статтею 184 відносно батьків малолітніх правопорушників - невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей.

Коли правоохоронці приїхали на місце інциденту, то з'ясували, що до акту вандалізму причетні місцеві малолітні діти 2014 року народження.

Нагадаємо, у Києві група школярів знищувала дитячий майданчик. Інцидент стався на Лісовому масиві 2 вересня. Троє дітей підняли самокати на тенісний стіл і почали кататися на ньому. Такий вчинок обурив жителів столиці.

Ми також писали про те, що на Прикарпатті підлітки розбили могили на кладовищі і зняли це на відео.

Пошкодження могильних плит правоохоронці виявили, коли робили обхід території. Поліцейські встановили особи і розшукали вандалів, ними виявилися хлопці 13 і 14 років.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.