В Полтаве водитель автобуса не пустил раненого военного на сидячее место: разгорается скандал

Детали дела

Военный ВСУ Иван Мироненко приобрел билет на автобус "Полтава-Гадяч". После боев на бахмутском направлении у него были многочисленные ранения, открытая черепно-мозговая травма и контузия. У мужчины есть статус УБД, однако льготами он не пользовался.

По словам Анны, когда Иван зашел в салон, увидел, что место будет стоячим.

"Как это на ваш маршрут, ФЛП Пазинич, продают стоячие билеты, все никак не наедитесь?" - возмущается женщина.

Военный подошел к водителю и объяснил свое плохое самочувствие, чтобы сесть. Однако водитель Сергей Емец отказал в урегулировании ситуации. В конце концов, место уступил другой военный, который находился в салоне. К слову, он также имел ранения и контузию.

Следствие ранения военнослужащего Ивана Мироненко (фото: facebook.com/AnnShandra)

Реакция водителя и владельца маршрута

Впоследствии на странице Анны появились позиции водителя Сергея Емца и владельца маршрута Виталия Пазынича.

Водитель извинился за конфликт, который возник и объяснил, почему не смог предоставить бойцу сидячее место.

"Когда билеты проданы, как я могу согнать с места, указанного у человека в билете. Кстати, пассажир, покупающий билет, его предупреждают, что билет без места. Еще также хочу добавить, что такая ситуация со стоячими пассажирами не впервые, там это постоянно. Я очень с этим долго борюсь, но как видите результат, кому-то деньги, а мне позор", - написал он.

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В свою очередь ФЛП Виталий Пазинич сообщил, что в автобусе всегда есть два льготных места, которыми могут воспользоваться уязвимые категории населения. По его словам, с водителем была проведена соответственная беседа.

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Впоследствии в сети появились извинения Виталия Пазинича за то, что произошел подобный инцидент.