У Полтаві пасажири тролейбуса побилися за сидяче місце (відео)

У Полтаві в тролейбусі між двома чоловіками сталася бійка за останнє вільне місце. Інцидент стався, коли транспорт стояв на зупинці "вулиця Шевченка".

Зазначимо, що Полтава з 19 жовтня знаходиться в "червоній" зоні карантину. У зв'язку з цим, кількість пасажирів у громадському транспорті не повинна перевищувати кількість місць для сидіння.

Пасажири намагалися виштовхати один одного з тролейбуса. І одному це вдалося зробити, але його опонент потім повернувся, щоб помститися кривдникові.

Нагадаємо, у Києві вночі сталася масова бійка між двома молодими компаніями. Зокрема, розборки виникли через те, що хлопці не поділили місце в черзі, яка була досить пристойною.

Інцидент стався біля "Київ Фуд маркету", який знаходиться недалеко від станції метро "Арсенальна".

Ми також писали про те, що в Києві пасажир і контролер трамвая побились та заблокували дорогу, де знаходиться зупинка.

Контролер не пускав в салон трамвая чоловіка з двома пакетами, на якому не було маски. Інцидент знімав водій авто, який за всім спостерігав і чекав.