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У Полтаві пасажири тролейбуса побилися за сидяче місце (відео)

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Полтава, Четвер 04 листопада 2021 19:44
У Полтаві пасажири тролейбуса побилися за сидяче місце (відео) Колаж РБК-Україна: у Полтаві двоє чоловіків побилися через місце в тролейбусі
Автор: Роман Мирончук

У Полтаві в тролейбусі між двома чоловіками сталася бійка за останнє вільне місце. Інцидент стався, коли транспорт стояв на зупинці "вулиця Шевченка".

Про це повідомляє Telegram-канал "V Poltave".

Пасажири намагалися виштовхати один одного з тролейбуса. І одному це вдалося зробити, але його опонент потім повернувся, щоб помститися кривдникові.

Чоловіків намагалися розняти інші пасажири.

Увага на відео присутня ненормативна лексика.

Зазначимо, що Полтава з 19 жовтня знаходиться в "червоній" зоні карантину. У зв'язку з цим, кількість пасажирів у громадському транспорті не повинна перевищувати кількість місць для сидіння.

Нагадаємо, у Києві вночі сталася масова бійка між двома молодими компаніями. Зокрема, розборки виникли через те, що хлопці не поділили місце в черзі, яка була досить пристойною.

Інцидент стався біля "Київ Фуд маркету", який знаходиться недалеко від станції метро "Арсенальна".

Ми також писали про те, що в Києві пасажир і контролер трамвая побились та заблокували дорогу, де знаходиться зупинка.

Контролер не пускав в салон трамвая чоловіка з двома пакетами, на якому не було маски. Інцидент знімав водій авто, який за всім спостерігав і чекав.

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