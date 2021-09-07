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У Полтаві чоловік намагався втопити електросамокат у власній ванні: хотів приховати злочин

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Полтава, Вівторок 07 вересня 2021 19:33
У Полтаві чоловік намагався втопити електросамокат у власній ванні: хотів приховати злочин Чоловік у Полтаві втопив самокат (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Полтаві чоловік викрав самокат, а потім намагався втопити його у ванній, щоб замести сліди й знищити прилад GPS.

Про це повідомляє "Полтавське телебачення".

За словами менеджера зв’язків з громадськістю охоронної служби Юлії Вербицької, група приїхала на місце, де знаходить трекер цього самокату. Розпочались обшуки території та побачили, що з під’їзду чоловік вивозить цей самокат.

Окрім того, що чоловік намагався викрасти самокат, а потім втопити його, то він ще й затопив сусідів, які живуть знизу. На місце події прибула охорона та вилучила самокат.

Також вона додала, що через інцидент чоловік затопив сусідів. Голова правління ОСББ "Альтанка 4" Сергій Машковський пояснив, що чоловік справді затопив квартиру знизу, проте – "мешканці все з'ясували самостійно й жодних проблем немає".

"З самокатом все добре, він не потонув. Ми провели техогляд, й на ньому вже катаються", – розповіла представниця компанії Анастасія Рафалюк.

Раніше ми повідомляли, що у Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг. Очевидці зняли на відео моторошне відео.

Також ми розповідали, що у Києві група школярів на самокатах нищила дитячий майданчик.

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